حسنی: بازسازی اعتماد عمومی، اولویت مدیریت در شرایط حساس کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل حسنی صبح جمعه در نشست با فرمانداران سراسر استان و اعضای ستاد انتخابات با اشاره به فشارهای اقتصادی، مطالبات اجتماعی، تحولات منطقه‌ای و تحریم‌ها، گفت: تورم و نوسانات ارزی فشار مضاعفی بر مردم و تولیدکنندگان وارد کرده و تحولات فضای مجازی پیچیدگی شرایط را افزایش داده است.

وی بر ضرورت بازسازی اعتماد عمومی تأکید کرد و افزود: اگر می‌خواهیم به‌عنوان بازیگری قدرتمند در عرصه بین‌المللی ظاهر شویم و از منافع ملی دفاع کنیم، تنها راه، اعتماد و حمایت مردم است». وی افزود که نوع مدیریت در این شرایط باید متفاوت از گذشته باشد و تمام تصمیم‌گیری‌ها، دیدارها و برنامه‌ریزی‌ها باید در مسیر بازسازی اعتماد عمومی حرکت کند.

سرپرست معاونت سیاسی استانداری فارس از فرمانداران خواست از مدیریت صرفاً اداری و پشت میزنشینی فاصله بگیرند و به مدیریت میدانی و ارتباط مستقیم با مردم بپردازند.

حسنی همچنین بر تقویت هماهنگی بین دستگاه‌ها، پرهیز از چندصدایی و استفاده از کانال‌های ارتباط سریع و مستمر با مردم تأکید کرد.

وی درباره فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی هشدار داد: افکار عمومی در لحظه شکل می‌گیرد و تأخیر در اطلاع‌رسانی شفاف، واگذاری میدان به روایت‌های نادرست و شایعات است.

سرپرست معاونت سیاسی استانداری فارس در بخش دیگری به هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره و اعلام کرد که ۹۲ درصد از داوطلبان استان صلاحیت‌های لازم را کسب کرده‌اند.

حسنی از فرمانداران خواست با استفاده از تمام ظرفیت‌ها، ثبت‌نام داوطلبان در روستاها و مناطق عشایری را با استقبال و نظم مناسب برگزار کنند.