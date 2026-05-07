دستگیری دو حفار غیرمجاز در محوطه تاریخی کنارصندل جیرفت  

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سیدی، گفت: مأموران یگان حفاظت میراث فرهنگی شهرستان جیرفت در جریان گشتزنی در بخش غربی تپههای کنارصندل با گروهی از حفاران غیرمجاز روبهرو شدند که در عملیات صورتگرفته، دو نفر از آنان دستگیر و سایر افراد به دلیل تاریکی شب از محل متواری شدند.
وی افزود: این اقدام با دستور قضائی و همکاری نیروی انتظامی انجام شد و متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به زندان معرفی شدند.
وی ادامه داد: پرونده جهت شناسایی و دستگیری سایر متهمان در اختیار پلیس اطلاعات قرار گرفته و پیگیری قضایی موضوع در حال انجام است.
