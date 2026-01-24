دستگیری حفاران غیرمجاز میراث فرهنگی در شهرستان جیرفت 

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ مجید فاریابی، گفت: در راستای استفاده از ظرفیت ارگان‌های همیار و جلب مشارکت های اجتماعی در حراست از مواریث‌فرهنگی استان کرمان، برابر اعلام میراث‌بانان افتخاری شهرستان جیرفت مبنی‌بر حفاری غیرمجاز در محوطه‌های تاریخی این شهرستان، نیروهای یگان حفاظت میراث‌فرهنگی در هماهنگی با عوامل فرماندهی انتظامی شهرستان در عزیمت به محل گزارش شده موفق به شناسایی و دستگیری ۲ نفر حفار غیرمجاز و کشف و ضبط یک دستگاه فلزیاب و آلات و ادوات حفاری غیرمجاز از متهمان شدند.

وی افزود: متهمان دستگیر شده به‌همراه ادله ارتکاب جرم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

وی با تأکید بر برخورد قاطع با سوداگران اموال تاریخی و فرهنگی و حفاران غیرمجاز اظهار کرد: مقابله با این پدیده سازمان‌یافته نیازمند عزم جدی، اقدامات مستمر و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت ارگان‌های همیار است و در این راستا، تعامل نزدیک با نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، بسیج، دهیاری‌ها و سایر نهادهای مسئول، نقش مؤثری در شناسایی، پیشگیری و برخورد قانونی با متخلفان دارد و یگان حفاظت با استفاده از رویکرد اطلاعات‌محور و پیشگیرانه، حفاظت از مواریث تاریخی استان را با جدیت دنبال می‌کند.

فاریابی، تصریح کرد: جلب مشارکت‌های اجتماعی و فرهنگ‌سازی در جوامع محلی از مهم‌ترین راهبردهای یگان حفاظت میراث‌فرهنگی به‌شمار می‌رود، چراکه مردم به‌عنوان نخستین پاسداران میراث‌فرهنگی، نقشی تعیین‌کننده در صیانت از آثار تاریخی دارند و آگاه‌سازی عمومی، تقویت حس تعلق به میراث نیاکان و تبیین پیامدهای حقوقی و فرهنگی حفاری‌های غیرمجاز، زمینه‌ساز کاهش تخلفات و تحقق حفاظت پایدار از آثار تاریخی و فرهنگی استان کرمان خواهد بود.