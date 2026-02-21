سه متهم به حفاری غیر مجاز در بافت کرمان بازداشت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید فاریابی، پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر مبارزه و برخورد با سوداگران اموال تاریخی و فرهنگی گفت: در راستای تأمین امنیت مواریث فرهنگی و جلب مشارکت های اجتماعی، برابر گزارش میراث‌بانان افتخاری مبنی‌ بر حفاری غیرمجاز در شهرستان بافت، عوامل یگان حفاظت میراث‌فرهنگی در هماهنگی با فرماندهی انتظامی شهرستان در عزیمت به محل، موفق به دستگیری ۳ نفر حفار غیرمجاز، کشف و ضبط یک دستگاه فلزیاب و آلات و ادوات حفاری از متهمین شدند.

وی افزود: متهمان دستگیر شده به‌همراه ادله ارتکاب جرم با تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با تأکید بر نقش بی‌بدیل مردم در پاسداری از هویت تاریخی استان تصریح کرد: صیانت از میراث‌فرهنگی بدون مشارکت‌های اجتماعی امکان‌پذیر نیست و تجربه نشان داده است که هرجا آگاهی عمومی، همیاری جوامع محلی و احساس مسئولیت اجتماعی تقویت شده، میزان تخریب و تعرض به آثار تاریخی به‌طور محسوسی کاهش یافته است.

فاریابی، با بیان اینکه ما باور داریم مردم، به‌ویژه ساکنان پیرامون محوطه‌ها و بناهای تاریخی، نخستین و مؤثرترین حافظان این سرمایه‌های ملی هستند گفت: یگان حفاظت در کنار وظایف قانونی خود، توسعه آموزش، اطلاع‌رسانی و جلب اعتماد عمومی را از اولویت‌های اصلی می‌داند تا حفاظت از میراث‌فرهنگی به یک مطالبه و کنش همگانی تبدیل شود.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان افزود: در کنار این رویکرد مشارکت‌ محور، برخورد قاطع، قانونی و بدون اغماض با سوداگران و قاچاقچیان اموال تاریخی و فرهنگی با جدیت دنبال می‌شود و هرگونه حفاری غیرمجاز، خرید و فروش اشیا تاریخی و اقدام سازمان‌یافته برای تخریب آثار، خط قرمز یگان حفاظت است و با همکاری دستگاه‌های قضایی، انتظامی و امنیتی با متخلفان برخوردی بازدارنده خواهد شد.

فاریابی، تاکید کرد: صیانت از میراث‌فرهنگی نه‌ تنها پاسداری از گذشته، بلکه تضمین حق نسل‌های آینده است و یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کرمان با اتکا به قانون، مشارکت مردم و هم‌افزایی نهادی، این مسئولیت را با تمام توان پیگیری می‌کند.