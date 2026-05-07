به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهوری در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «جمهوری اسلامی ایران بهترین همسایه و شریفترین قدرت بلامنازع منطقه است و بر مبنای باورهای عمیق اعتقادی، خود را دوست کشورهای اسلامی میداند. خیلی کوچکترها خود را در دعوای میان بزرگان رها نکنند. به کارت بازی و وجهالمصالحه دشمن بدل شوند، جز حسرت و پشیمانی چیزی برایشان باقی نمیماند.»
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهوری گفت:جمهوری اسلامی ایران بهترین همسایه و شریفترین قدرت بلامنازع منطقه است و بر مبنای باورهای عمیق اعتقادی، خود را دوست کشورهای اسلامی میداند.
کد مطلب 6822979
نظر شما