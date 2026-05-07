به گزارش خبرگزاری مهر، عارف اکبری دادستان بندرعباس در نشستی با اعضای اتاق اصناف بندرعباس بر لزوم تشدید نظارت بر بازار، رسیدگی سریع به مطالبات مردمی و برخورد قانونی با تخلفات صنفی تأکید کرد.

در این جلسه، مسائل و مشکلات حوزه اصناف، وضعیت بازار، نحوه نظارت بر واحدهای صنفی و راهکارهای ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

دادستان بندرعباس با اشاره به اهمیت حفظ آرامش بازار و صیانت از حقوق شهروندان، خواستار همکاری و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های نظارتی و مجموعه اصناف شد.اعضای اتاق اصناف نیز در این نشست به بیان دغدغه‌ها، مشکلات فعالان صنفی و موانع موجود در مسیر فعالیت کسبه پرداختند و بر ضرورت حمایت از واحدهای قانون‌مند و برخورد با متخلفان تأکید کردند.

استمرار جلسات مشترک و پیگیری مصوبات برای بهبود روند نظارت و خدمات‌رسانی به مردم از تأکیدات دادستان مرکز هرمزگان بود.