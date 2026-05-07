۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۶

دادستان بندرعباس: نظارت بر اصناف تشدید می‌شود

بندرعباس-دادستان بندرعباس با قدردانی از کسبه منصف و پر تلاش در سراسر هرمزگان خواستار تشدید نظارت بر اصناف با هدف جلوگیری از سواستفاده افراد معدود از شرایط کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عارف اکبری دادستان بندرعباس در نشستی با اعضای اتاق اصناف بندرعباس بر لزوم تشدید نظارت بر بازار، رسیدگی سریع به مطالبات مردمی و برخورد قانونی با تخلفات صنفی تأکید کرد.

در این جلسه، مسائل و مشکلات حوزه اصناف، وضعیت بازار، نحوه نظارت بر واحدهای صنفی و راهکارهای ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

دادستان بندرعباس با اشاره به اهمیت حفظ آرامش بازار و صیانت از حقوق شهروندان، خواستار همکاری و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های نظارتی و مجموعه اصناف شد.اعضای اتاق اصناف نیز در این نشست به بیان دغدغه‌ها، مشکلات فعالان صنفی و موانع موجود در مسیر فعالیت کسبه پرداختند و بر ضرورت حمایت از واحدهای قانون‌مند و برخورد با متخلفان تأکید کردند.

استمرار جلسات مشترک و پیگیری مصوبات برای بهبود روند نظارت و خدمات‌رسانی به مردم از تأکیدات دادستان مرکز هرمزگان بود.

