اتابک: انرژی پایدار برای صنایع تامین شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیدمحمد اتابک وزیر صمت با تاکید بر تامین انرژی پایدار برای صنایع گفت: هزینه انرژی و نرخ تعرفهها برق و گاز در واحدهای صنعتی طی چندین سال اخیر افزایش محسوسی یافته که این امر ضمن خسارت به تولید، روند سرمایهگذاری در بخش صنعت را کند کرده است.
اتابک در نشست اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: در شرایطی که تولیدکنندگان نیازمند برق قابلاتکا و سیاستهای روشن در بازار انرژی هستند، بایستی تصمیمگیریها بهگونهای باشد که مزیت تولید از بین نرود.
وی ادامه داد: در سالهای اخیر، تصمیمات مرتبط با بهای انرژی، منجر به افزایش فشار بر تولیدکنندگان شده و در نتیجه توان بازسازی، ارتقا و سرمایهگذاری را کاهش داده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه صنعت در حوزه نیروگاه های خودتامین سرمایهگذاری کرده، یادآور شد: این نیروگاهها با هدف تامین برق واحدهای صنعتی ایجاد شده است اما زمانی که کسری ایجاد میشد، چون شبکه در اختیار وزارت نیرو است، برخی از این نیروگاهها به شبکه سراسری متصل و برق آنها برای مصارف خانگی استفاده و برق واحدهای صنعتی محدود یا قطع میشود.
وی با اشاره به آسیب واحدهای صنعتی در حملات آمریکایی- صهیونی یادآور شد: آسیب به صنایع کلیدی میتواند منجر به از دست رفتن فرصتهای شغلی و انتقال نیروی کار به سایر بخشها شود اما وزارت صمت برای جلوگیری از تضعیف تولید بهعنوان ستون فقرات بر اقتصاد بهدنبال بهره مندی از ظرفیت نهادهای دولتی و همکاری مجلس شورای اسلامی است تا صنعت بتواند دوباره خود را بازسازی کرده و مزیت تولید داخل حفظ شود.
به گفته اتابک، برای حفظ اشتغال و جلوگیری از تعمیق مسائل واحدهای تولیدی، هماهنگیهایی با وزرای اقتصاد و کار و رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفته تا حمایتهای بیمهای و تسهیلاتی از کارفرمایان و کارگران صورت گیرد.
وی از جذب مشارکت مردمی در طرح های تولیدی خبر داد و تاکید کرد: فرصتهای سرمایهگذاری و نحوه مشارکت اقتصادی مردمی بر اساس تفکیک استانها پایش شده است تا سرمایه.ها به سمت تولید سوق پیدا کند.
در این نشست به موضوعات مختلفی از جمله سیاستهای حمایتی دولت از کارفرمایان برای حفظ نیروی انسانی، افزایش ظرفیتهای لجستیکی و حملونقل، رفع محدودیتهای دسترسی به مسیرهای تجاری، تأمین آنفو (ANFO) برای بخش معدن و سایر موارد پرداخته شد.
در ادامه این نشست، حجتالاسلام موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و سایر اعضای این کمیسیون ضمن قدردانی از خدمات وزیر صمت و معاونتهای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در تنظیم و مدیریت بازار در شرایط جنگی، نسبت به همکاری و سیاستهای حمایتی برای استمرار فعالیت واحدهای صنعتی و زنجیره ارزش اعلام آمادگی کردند.
