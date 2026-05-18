به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه عصر دوشنبه در ادامه رایزنیهای کاری خود در تهران، با سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت دیدار و درباره مهمترین مسائل حوزه صنعت، معدن و تجارت استان گفتگو کرد.
در این نشست که با حضور معاون هماهنگی، امور مجلس و حقوقی وزارت صمت و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه برگزار شد، موضوعات مرتبط با توسعه تجارت مرزی، حمایت از واحدهای تولیدی و تأمین نیازهای صنایع استان مورد بررسی قرار گرفت.
استاندار کرمانشاه در این دیدار با اشاره به مطالبات مردم شهرستانهای قصرشیرین و گیلانغرب، خواستار تسریع در روند الحاق این دو شهرستان به طرح تجارت مرزی شد و بر بهرهمندی ساکنان این مناطق از مزایای اقتصادی و تجاری این طرح تأکید کرد.
حبیبی همچنین پیگیری جبران خسارات وارد شده به واحدهای صنعتی و اقتصادی آسیبدیده در جریان جنگ رمضان را از دیگر محورهای این نشست عنوان کرد و خواستار تسریع در پرداخت حمایتها و غرامتهای مربوطه شد.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت صنایع پتروشیمی در اقتصاد استان، تأمین خوراک مورد نیاز این واحدها را از اولویتهای اساسی توسعه صنعتی کرمانشاه دانست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست ضمن قدردانی از اقدامات استاندار کرمانشاه در مدیریت شرایط اقتصادی و بازار استان در دوران جنگ رمضان، عملکرد مجموعه مدیریتی استان را در حفظ ثبات بازار و استمرار تولید قابل توجه ارزیابی کرد.
اتابک با اعلام حمایت وزارت صمت از توسعه فعالیتهای صنعتی و تجاری استان، قول داد موضوع الحاق قصرشیرین و گیلانغرب به طرح تجارت مرزی با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی همچنین از تدوین بسته حمایتی ویژه برای واحدهای تولیدی آسیبدیده خبر داد و گفت: این بسته بهزودی با هدف حمایت از صنایع و واحدهای اقتصادی خسارتدیده رونمایی خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان تأکید کرد: تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی برای تهیه مواد اولیه و تجهیزات صنعتی از جمله برنامههای مهم وزارتخانه در راستای حمایت از بخش تولید کشور است.
