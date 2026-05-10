احیای سریع و هدفمند فولاد مبارکه در دستور کار وزارت صمت

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه احیا و بازسازی فولاد مبارکه با اشاره به اهمیت ملی و راهبردی فولاد مبارکه در اقتصاد کشور اظهار کرد: اتفاقی که در فولاد مبارکه رخ داده، صرفا یک بازسازی معمولی نیست، بلکه اجرای همزمان عملیات احیا، بازسازی و حفظ تولید در چنین ابعادی، تجربهای کمسابقه در صنعت فولاد کشور به شمار میرود.
وی با بیان اینکه یکی از موضوعات اصلی وزارت صمت، احیای سریع و اصولی فولاد مبارکه و همچنین مجموعههای مرتبط از جمله فولاد خوزستان است، افزود: باید از هرگونه دوبارهکاری جلوگیری شود و فرآیند بازسازی با هزینهای متعارف، ساختاری هدفمند و برنامهریزی دقیق انجام گیرد تا این مجموعه هرچه سریعتر به چرخه کامل تولید و اثرگذاری در اقتصاد ملی بازگردد.
وزیر صمت، با تأکید بر نقش تعیینکننده فولاد مبارکه در تولید ناخالص داخلی کشور تصریح کرد: فروش ارزی و ریالی فولاد مبارکه و شرکتهای وابسته آن، سهم قابلتوجهی در اقتصاد کشور دارد و به همین دلیل، بازسازی این مجموعه باید بر پایه یک ساختار تخصصی، متمرکز و علمی پیش برود.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت تمرکز مدیریتی در روند بازسازی تاکید کرد: از هرگونه پراکندگی در تصمیمگیری و فعالیت کمیتهها جلوگیری خواهیم کرد و مسیر احیا باید با فرماندهی واحد و ساختاری منسجم دنبال شود. کمک دستگاهها و بخشهای مختلف باید در چارچوب مشخص و هماهنگ صورت گیرد تا از ایجاد آشفتگی جلوگیری شود.
اتابک همچنین خواستار تدوین برنامه زمانبندی فازبندیشده و هفتگی برای بازگشت خطوط تولید شد و افزود: برخی موضوعات مرتبط با بورس و بازار سرمایه شرکت نیز باید در مراحل بعدی، بهصورت دقیق بررسی و مدیریت شود.
وی با اشاره به موضوعات مرتبط با بیمه، دانش فنی و مدیریت بازار فولاد تصریح کرد: وزارت صمت موضوعات و مسائل مرتبط با شرکت را با جدیت پیگیری میکند.
وزیر صمت اضافه کرد: در کنار ظرفیتهای فنی موجود در فولاد مبارکه، باید از دانش فنی و تجربیات خارج از مجموعه نیز برای تسریع در فرآیند احیا استفاده شود.
وی، مدیریت و کنترل بازار را یکی از مهمترین مأموریتهای دوره بازسازی دانست و بر ضرورت حفظ آرامش بازار و تداوم تأمین نیاز صنایع پاییندستی تأکید کرد.
