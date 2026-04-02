کمبودی در خون و داروهای بیماران تالاسمی نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، یونس عرب، رئیس انجمن تالاسمی، با اشاره به شرایط جنگ و عید نوروز، از وضعیت مطلوب تأمین خون و دارو برای بیماران تالاسمی در کشور خبر داد.

وی با قدردانی از مشارکت مردم در امر اهدای خون اظهار داشت: مردم به صورت جهادی در امر اهدای خون حضور یافتند. خدا را شاکرم که تا امروز نه تنها نیاز بیماران تالاسمی، بلکه مصدومان و مجروحان ناشی از جنگ تحمیلی نیز به خوبی تأمین شده است و هیچ مشکلی در زمینه تأمین خون در کشور نداریم.

عرب در خصوص وضعیت داروهای بیماران تالاسمی نیز گفت: در حوزه داروها نیز مدیریت خوبی در زمینه توزیع و پوشش در اقصی نقاط کشور صورت گرفته است. خوشبختانه در زمینه داروهای داخلی که توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود، مشکل خاصی نداریم. همچنین برای داروهای وارداتی که واردات آنها انجام شده بود، مجوز توزیع صادر شده و ان شاءالله در اوایل سال جدید به دست بیماران در سراسر کشور خواهد رسید. این خبر خوبی برای خانواده‌هاست که تصور می‌کردند در شرایط جنگ، امکان تأمین داروهای خارجی میسر نیست.

رئیس انجمن تالاسمی در ادامه به حمایت از بیماران بی‌بضاعت اشاره کرد و افزود: بسته‌های معیشتی بسیار خوبی با کمک خیرین بزرگوار برای بیماران بی‌بضاعت در مناطق مختلف و محروم کشور تأمین و از طریق انجمن‌های استانی توزیع شده است و امروز بیمار بی‌بضاعتی نداریم که این بسته‌ها به دستش نرسیده باشد، این روند ادامه دارد و برای اوایل سال آینده نیز در تدارک تأمین مجدد این اقلام غذایی هستیم تا به محض عادی شدن شرایط، توزیع را ادامه دهیم.