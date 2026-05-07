به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامه سفر معاون درمان وزارت بهداشت به منطقه کاشان، تجهیزات پیشرفته تشخیصی و درمانی شامل دستگاه سنگشکن داخل عروق قلبی و دستگاه آنالیز انعقاد خون و نوار مغز (EEG) ویژه نوزادان که به همت خیرین خریداری شدهبود به بهره برداری رسید.
ابراهیم کوچکی رئیس دانشگاه در این آیین اظهار کرد: دستگاه پیشرفته سنگشکن داخل عروق (IVL) که به همت خیر نیکاندیش، حاج رضا ذراتی مجرد با هزینه ۲۰ میلیارد ریال تأمین شده است در اتاق عمل بخش آنژیوگرافی قلب مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی، نصب و راهاندازی شد.
وی تصریح کرد: این دستگاه استراتژیک، رسوبات سخت کلسیمی که مانع باز شدن رگهای قلبی میشوند را درهم میشکند و امکان تعبیه استنت را برای این بیماران فراهم میکند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان ابراز کرد: همچنین دستگاه پیشرفته آنالیز انعقاد خون (PT/INR) این مرکز نیز توسط همان خیر بزرگوار (حاج رضا ذراتی مجرد) و با اعتبار بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال خریداری شده و در آزمایشگاه بیمارستان شهید بهشتی نصب و به بهرهبرداری رسید.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه نوار مغز نوزادان (EEG) نیز که توسط خیر نیکاندیش، هادی معصومی با هزینه ۱۵ میلیارد ریال تأمین شده است، در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان (NICU) نصب و راهاندازی شد.
کوچکی با اشاره به اینکه این دستگاه امکان تشخیص زودهنگام اختلالات مغزی نوزادان را فراهم میکند و پزشکان را قادر میسازد بارهای الکتریکی غیرطبیعی مغز را به سرعت شناسایی و اقدامات درمانی را آغاز کنند، گفت: راهاندازی این دستگاه گام مهمی در تکمیل زنجیره درمان بیماریهای مغز و اعصاب نوزادان محسوب میشود و از ارجاع بیماران به پایتخت یا سایر مراکز استانها جلوگیری میکند.
وی همچنین از راهاندازی دستگاه الکتروفیزیولوژی قلب (EPS) خبر داد و گفت: این دستگاه با حمایت خیر نیکاندیش، مرتضی زارع و با هزینه ۶۵ میلیارد ریال تأمین و در بخش قلب بیمارستان به بهره برداری رسید.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان افزود: دستگاه ابلیشن قلب نیز که با همت خیر نیکاندیش، محمد نورالدینی، با اعتبار بالغ بر ۱۱ میلیارد ریال خریداری و به چرخه خدمات درمانی بیمارستان افزوده شد، که نقش مهمی در درمان اختلالات ریتم قلب ایفا میکند.
وی با تاکید بر حمایت مستمر خیرین نیکاندیش و نقش مهم آنان در ارتقای سطح خدمات درمانی منطقه، خاطرنشان کرد: با راهاندازی این تجهیزات پیشرفته، دقت تشخیص در بخشهای فوقتخصصی آنژیوگرافی قلب و نوزادان افزایش یافته و روند درمان با کیفیت بالاتر و کمترین عارضه انجام میشود.
در ادامه پروژه توسعه بخش آیسییو۳ مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان به صورت مشارکتی بین دانشگاه و به همت یکی از هیئت های مذهبی کاشان به نام «هیئت حیدری درب فین» در فضایی به متراژ ۳۰۰ متر مربع زیربنا در طبقه سوم بیمارستان شهید بهشتی و با هزینه بالغ بر سی میلیارد ریال اجرا شد.
سید سجاد رضوی معاون درمان وزارت بهداشت در آیین بهرهبرداری از این بخش، ضمن قدردانی از پیشگامی این هیئت مذهبی کاشان در توسعه زیرساختهای سلامت، اظهار کرد: مشارکت تشکلهای مذهبی و هیئات در پروژههای درمانی، الگویی ماندگار از پیوند معنویت و خدمت به همنوع است که بار بزرگی را از دوش بخش دولتی برمیدارد.
وی ابراز کرد: با راهاندازی این بخش و افزایش تختهای مراقبت ویژه، ظرفیت پذیرش بیماران بدحال در بزرگترین مرکز درمانی منطقه شمال استان اصفهان ارتقا یافته و کیفیت خدمات درمانی بهبود مییابد.
پروژه بازسازی بخش اطفال ۱ بیمارستان شهید بهشتی کاشان افتتاح شد
در ادامه برنامههای سفر معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کاشان، پروژه بازسازی و بهسازی بخش اطفال یک مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی که با مشارکت خیر سلامت حاج حسن میرفتاحی با هزینه بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال اجرا شده است، به بهرهبرداری رسید.
