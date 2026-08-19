اختصاص ۲۰۵ میلیارد تومان اعتبار برای خرید تجهیزات پزشکی در منطقه کاشان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فاضل صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در دو سال گذشته اقدامات اساسی برای تجهیز مراکز درمانی منطقه انجام شده و در مجموع ۲۰۵ میلیارد تومان اعتبار برای خرید تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است.
وی ابراز کرد: بخشی از تجهیزات مورد نیاز بیمارستانها از طریق هیئت امنای صرفهجویی ارزی تهیه شده که در این روش، تجهیزات با پرداخت حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد هزینه واقعی در اختیار دانشگاه قرار میگیرد و در صورت خرید آزاد، هزینه بسیار بیشتری به دانشگاه تحمیل میشد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به اقدامات انجامشده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان گفت: این بیمارستان به عنوان بزرگترین بیمارستان شمال استان اصفهان، پذیرای بیماران از شهرستانهای اطراف و حتی استانهای دیگر است و بخش قابل توجهی از تجهیزات مورد نیاز آن تأمین شده است.
وی همچنین از افتتاح بخش سیتی آنژیوگرافی بیمارستان شهید بهشتی خبر داد و گفت: با راهاندازی این بخش، بیماران منطقه برای انجام سیتی آنژیوگرافی دیگر نیاز نیست با مشکلات فراوان به مراکز درمانی خارج از شهرستان مراجعه کنند.
فاضل ادامه داد: در ماههای گذشته بخش آیسییو بیمارستان ثامن و بخشهایی از بیمارستان امام حسن(ع) نیز افتتاح شده و اقدامات مهمی در حوزه توسعه زیرساختهای درمانی کاشان و آران و بیدگل انجام گرفته است.
وی با اشاره به حمایت دولت از توسعه زیرساختهای بیمارستانی اظهار کرد: در نیمه دوم سال گذشته بیش از ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان برای بهسازی و نوسازی تأسیسات بیمارستانی اختصاص یافت و تجهیزاتی مانند پست برق و سایر زیرساختهای مورد نیاز نیز در حال تکمیل است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان همچنین گفت: در دوران جنگ اخیر، کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان با تمام توان در خدمترسانی حضور داشتند و حدود ۳۰۰ مجروح در بیمارستانهای منطقه بستری شدند و حدود ۷۰۰ خدمت بستری نیز به بیماران ارائه شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت کلینیک ویژه اخوان گفت: این کلینیک سالانه حدود ۲۰۰ هزار مراجعه دارد و خدمات تخصصی و فوقتخصصی متنوعی به مردم ارائه میکند.
فاضل همچنین بر استمرار نظارت بر مراکز درمانی تأکید کرد و افزود: با مراکزی که خارج از حوزه تخصص و مجوز خود اقدام به ارائه خدمات پزشکی میکنند، برخورد خواهد شد و گزارشهای مردمی و رسانهها نیز میتواند در شناسایی این موارد به دانشگاه کمک کند.
معاون دانشگاه علوم پزشکی کاشان در پایان خاطرنشان کرد: تلاش دانشگاه علوم پزشکی کاشان این است که با همکاری دولت، مسئولان شهرستان، دانشگاه و خیران، روند توسعه و تجهیز مراکز درمانی ادامه پیدا کند تا مردم منطقه، بهویژه در شرایط سخت اقتصادی، بتوانند از خدمات مطلوب درمانی بهرهمند شوند.
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