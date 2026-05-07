۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۵۶

آسفالت روستاهای الوار گرمسیری اندیمشک با قیر رایگان شتاب گرفت

اندیمشک - فرماندار اندیمشک گفت: با تخصیص قیر رایگان، روند آسفالت معابر روستاهای الوار گرمسیری با شتاب در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، فضل‌الله ظهر امروز پنجشنبه در بازدید از پروژه‌های آسفالت معابر روستاهای کلگدره ۱ و تاف‌آب بخش الوار گرمسیری اظهار کرد: این بازدید با همراهی رئیس اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بخشدار الوار گرمسیری انجام شد و در جریان آن روند پیشرفت پروژه‌های عمرانی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: با تلاش و پیگیری‌های مستمر جهانبخش قلاوند نماینده اندیمشک در مجلس شورای اسلامی، قیر رایگان برای اجرای آسفالت این روستاها تخصیص یافته است.

وی توضیح داد: عملیات آسفالت در روستای تاف‌آب به مساحت سه هزار و ۵۰۰ متر مربع به پایان رسیده و اجرای آسفالت در روستای کلگدره ۱ نیز به همین میزان در حال انجام است که به زودی تکمیل خواهد شد.

فرماندار اندیمشک بیان کرد: با وجود شرایط و محدودیت‌های ناشی از جنگ اخیر، خدمات‌رسانی و پیگیری پروژه‌های عمرانی روستایی همچنان در اولویت فرمانداری قرار دارد و بخشداران و بنیاد مسکن به صورت جدی در مسیر رفع مشکلات مردم روستاها فعال هستند.

کد مطلب 6823045

