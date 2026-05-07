آسفالت روستاهای الوار گرمسیری اندیمشک با قیر رایگان شتاب گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، فضل‌الله ظهر امروز پنجشنبه در بازدید از پروژه‌های آسفالت معابر روستاهای کلگدره ۱ و تاف‌آب بخش الوار گرمسیری اظهار کرد: این بازدید با همراهی رئیس اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بخشدار الوار گرمسیری انجام شد و در جریان آن روند پیشرفت پروژه‌های عمرانی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: با تلاش و پیگیری‌های مستمر جهانبخش قلاوند نماینده اندیمشک در مجلس شورای اسلامی، قیر رایگان برای اجرای آسفالت این روستاها تخصیص یافته است.

وی توضیح داد: عملیات آسفالت در روستای تاف‌آب به مساحت سه هزار و ۵۰۰ متر مربع به پایان رسیده و اجرای آسفالت در روستای کلگدره ۱ نیز به همین میزان در حال انجام است که به زودی تکمیل خواهد شد.

فرماندار اندیمشک بیان کرد: با وجود شرایط و محدودیت‌های ناشی از جنگ اخیر، خدمات‌رسانی و پیگیری پروژه‌های عمرانی روستایی همچنان در اولویت فرمانداری قرار دارد و بخشداران و بنیاد مسکن به صورت جدی در مسیر رفع مشکلات مردم روستاها فعال هستند.