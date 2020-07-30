به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان شامگاه پنجشنبه در آئین آب‌رسانی به بخش الوار گرمسیری، اظهار کرد: توسعه خدمات و آب‌رسانی به روستاها و شهرهای بخش الوار گرمسیری اندیمشک پس از ادغام آب روستایی و شهری به عنوان یک اولویت در دستور کار منطقه آب و فاضلاب اندیمشک قرار دارد.

صادق حقیقی پور افزود: اجرای مخزن سه هزار مترمکعبی، انجام و تکمیل پایپینگ مخزن سه هزار مترمکعبی، اجرای ۴۰۰ متر خط لوله ۱۰ اینچ فلزی گالوانیزه با اعتباری بالغ‌بر ۶۰ میلیارد ریال انجام شد.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان خوزستان گفت: نصب دو دستگاه الکتروپمپ، اجرای ۲۰۰ متر خط لوله ۲۵۰ میلی‌متری انتقال، اجرای شبکه برق به طول ۵۰۰ متر از اقدام‌های انجام گرفته در پروژه آب‌رسانی به شهر بیدروبه و ۴۵ روستای بخش الوار گرمسیری اندیمشک است.

وی افزود: حفر یک حلقه چاه جدید در منطقه الوار، نصب یک دستگاه پمپ تقویت آب در بالارود و ایجاد تأسیسات زیرسطحی در بالارود در گام دیگر پروژه ایجاد می‌شود.

حقیقی پور با بیان اینکه خط مشترک شهرهای حسینیه و بیدروبه در تأسیسات ایجادی بالارود در آینده نزدیک مجزا می‌شود، تصریح کرد: استفاده از سد بالارو برای تأمین آب آشامیدنی مورد نیاز بخش الوار گرمسیری در طرح بلندمدت آب‌رسانی بخش الوار گرمسیری مد نظر قرار دارد.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان خوزستان به انتقادها در حوزه آب‌رسانی به منطقه الوار گرمسیری اشاره کرد و گفت: امکان آب‌رسانی از سد دز با توجه به اختلاف سطح امکان پذیر نیست و سد کرخه نیز با توجه به بعد مسافت مقرون به صرفه نخواهد بود.