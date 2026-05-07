به گزارش خبرنگار مهر، سیدسجاد رضوی در حاشیه سفر به کاشان و در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به بیمارستان شهید بهشتی کاشان اظهار کرد: زیرساخت های این بیمارستان فرسوده است که باید بهسازی و بازسازی شود.

وی با اشاره به جمعیت ۵۰۰ هزار نفری کاشان ابراز کرد: خدمات این بیمارستان در حد یک استان است چراکه از شهرها و مناطق دیگر برای درمان به این بیمارستان مراجعه میکنند و این مثل این است که خدمات این بیمارستان برای یک استان یک میلیون نفری است.

معاون درمان وزیر بهداشت با اشاره به اینکه برای بازسازی و بهسازی تاسیسات و اورژانس بیمارستان شهید بهشتی کاشان یک همت یعنی یک هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، تصریح کرد: از این مقدار حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای بازسازی و بهسازی تاسیسات و ۴۰۰ میلیارد تومان برای بهسازی اورژانس اعتبار نیاز است.

وی خاطرنشان کرد: البته باید در نظر داشت با توجه به پوشش وسیع این بیمارستان باید امکانات آن هم افزایش پیدا کند که از این رو خیرین بخش سلاما میتوانند نقش مهمی در این زمینه داشته باشند.

رضوی افزود: به موازات افزایش بخش های مختلف در بیمارستان شهید بهشتی کاشان باید پرسنل این بخش ها شامل پرستار و کمک پرستار و غیره نیز افزایش پیدا کند تا کمبودی برای ارائه خدمت به مردم وجود نداشته باشد.