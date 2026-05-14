طوفان و قطعی برق در برخی نقاط شهرستان تربت‌ حیدریه

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رستمیپور اظهار کرد: وقوع طوفان و وزش شدید باد در سطح شهرستان باعث سقوط برخی درختان بر روی شبکههای انتقال و توزیع برق شده و همین مسئله موجب قطعی برق در تعدادی از مناطق شهرستان شده است.
مدیر برق تربتحیدریه گفت: در حال حاضر نیروهای عملیاتی و اکیپهای فنی شرکت برق بهصورت میدانی در حال رفع مشکلات و ترمیم شبکههای آسیبدیده هستند و تلاش میشود در سریعترین زمان ممکن برق مشترکان وصل شود.
وی بیان کرد: سقوط درخت بیشتر در محله های قائم، پروین، مدرس، امام رضا علیه السلام و... است و سقوط درخت موجب خسارت به برخی از ماشین ها در برخی از مناطق شهر است.
وی تأکید کرد: تا ساعات آینده مشکل قطعی برق در مناطق آسیبدیده برطرف و شبکه به وضعیت عادی بازخواهد گشت.
