  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۵۴

فرماندار مشهد: فعلا برنامه ای برای خاموشی خانگی نداریم

فرماندار مشهد: فعلا برنامه ای برای خاموشی خانگی نداریم

مشهد- فرماندار مشهد گفت: در حال حاضر برنامه‌ای برای خاموشی خانگی نداریم، اما به محض اینکه قرار بر این شد تا خاموشی اعمال شود، تقویم خاموشی‌ها را به مردم اعلام می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن حسینی در خصوص اعمال محدودیت‌های انرژی در شهر مشهد اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت برق در مشهد متعادل است و برنامه‌ای برای خاموشی خانگی نداریم.

فرماندار مشهد افزود: به محض اینکه قرار بر این شد تا خاموشی اعمال شود، تقویم خاموشی‌ها را به مردم اعلام می‌کنیم. با افزایش دما، سیستم‌های سرمایشی وارد مدار می‌شوند و مصرف برق بالایی هم دارند، بنابراین باید به سمتی برویم که خاموشی‌ها را به شکل مناسبی مدیریت کنیم.

وی بیان کرد: سال گذشته تجربه‌ای در این زمینه داشتیم، اگر مشکلات و خلاهایی در برنامه باشد، آنها را برطرف و همان برنامه را اعمال می‌کنیم. در صورت برنامه‌ریزی برای خاموشی خانگی قطعا اطلاع‌رسانی دقیق به شکل مناسب انجام خواهد شد.

کد مطلب 6822646

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها