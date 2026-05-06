فرماندار مشهد: فعلا برنامه ای برای خاموشی خانگی نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن حسینی در خصوص اعمال محدودیت‌های انرژی در شهر مشهد اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت برق در مشهد متعادل است و برنامه‌ای برای خاموشی خانگی نداریم.

فرماندار مشهد افزود: به محض اینکه قرار بر این شد تا خاموشی اعمال شود، تقویم خاموشی‌ها را به مردم اعلام می‌کنیم. با افزایش دما، سیستم‌های سرمایشی وارد مدار می‌شوند و مصرف برق بالایی هم دارند، بنابراین باید به سمتی برویم که خاموشی‌ها را به شکل مناسبی مدیریت کنیم.

وی بیان کرد: سال گذشته تجربه‌ای در این زمینه داشتیم، اگر مشکلات و خلاهایی در برنامه باشد، آنها را برطرف و همان برنامه را اعمال می‌کنیم. در صورت برنامه‌ریزی برای خاموشی خانگی قطعا اطلاع‌رسانی دقیق به شکل مناسب انجام خواهد شد.