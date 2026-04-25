کشف ۸۰ دستگاه ماینر در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر ، بخشعلی بیاتی قله زو اظهار کرد: به دنبال رسیدگی به اخبار دریافتی از شهروندان و در قالب گشت مشترک کارشناسان بازرسی و نظارت اداره کل صمت به همراه نمایندگان نیروی انتظامی و حراست توزیع برق مشهد در بازرسی از انبار یک مجتمع تجاری در مجموع تعداد ۸۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال(ماینر) شناسایی و کشف شد.

معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی زو یادآور شد: ارزش تقریبی ۸۰ دستگاه ماینر ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است و دستگاه‌های کشف شده به اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان منتقل و پرونده تخلف برای مالک آن تنظیم و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی ارسال شد.

وی تاکید کرد: با توجه به ناترازی انرژی در کشور و ایام اوج مصرف برق و به منظور حفظ پایداری شبکه سراسری برق ، موضوع تشدید مبارزه با قاچاق دستگاه‌های استخراج رمزارز (ماینر) در دستور کار معاونت بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان اداره کل صمت خراسان رضوی قرار گرفته است و بر ضرورت کنترل و رصد مراکز و دستگاه‌های استخراج رمزارز و اجرای ضوابط اختصاصی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سراسر استان تاکید شده است.

بیاتی قله زو از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده و اطلاع از مراکز استخراج رمز ارز و یا هر نوع تخلف اقتصادی موارد را از طریق سامانه پاسخگویی ۱۲۴ اداره کل صنعت، معدن و تجارت اطلاع‌رسانی کنند تا بازرسان در اسرع وقت به آن رسیدگی نمایند.