اهداف رژیم صهیونیستی از ترور فرزند رئیس حماس در غزه 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین ، گروه های مقاومت و تحلیلگران مسایل سیاسی منطقه در واکنش به اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن عزام الحیه فرزند خلیل الحیه رئیس جنبش حماس در نوار غزه، به بررسی اهداف و برنامه‌های رژیم صهیونیستی در پی این اقدام تروریستی پرداختند.

جهاد اسلامی: ترور مبارزان مقاومت تلاشی برای تحمیل شروط تل آویو به غزه است

جنبش جنبش جهاد اسلامی فلسطین با صدور بیانیه ای اعلام کرد که هدف رژیم صهیونیستی از ترور مبارزان و کادرهای مقاومت در نوار غزه، تلاش برای تحمیل شروط خود به این منطقه و فرار از اجرای تعهدات مرحله نخست توافقی است که مقاومت به ‌طور کامل به آن پایبند بوده است.

این جنبش افزود که اقدامات رژیم صهیونیستی همچنین تلاشی برای مختل کردن فعالیت ها جهت توقف نسل‌کشی علیه نوار غزه است.

جنبش جهاد اسلامی در پایان، شهادت شماری از مبارزان مقاومت را تسلیت گفت و اعلام کرد:شهادت مجاهدانی را که در مسیر مسجد الاقصی و راه عزت، آزادی و رهایی به شهادت رسیدند، به «خلیل الحیه» رهبر ملی برجسته و دیگر برادرانمان در گردان‌های عزالدین قسام و جنبش حماس صمیمانه تسلیت می‌گوییم.

خون فرزند خلیل الحیه صفحه تازه‌ای در تاریخ مقاومت خواهد بود

کمیته‌های مقاومت فلسطین با صدور بیانیه‌ای، شهادت «عزام خلیل الحیه» فرزند دکتر «خلیل الحیه» رئیس جنبش حماس در غزه را تسلیت گفت. در این بیانیه آمده است که عزام الحیه در مسیر آزادی قدس، فلسطین و مسجد الاقصی به شهادت رسید و به برادران و اعضای خانواده شهید خود پیوست.

کمیته‌های مقاومت فلسطین تاکید کرد که خون پاک این شهید، صفحه‌ای تازه در تاریخ پایداری و مقاومت ملت فلسطین ترسیم کرده و نمادی از استمرار ایستادگی در برابر اشغالگران است.

تحلیلگران فلسطینی: ترور فرزند خلیل الحیه تلاش برای مذاکره با خون است

«وسام عفیفه» نویسنده و تحلیلگر سیاسی فلسطینی نیز ر واکنش به این ترور گفت که این اقدام، تلاشی مستقیم برای مذاکره با خون است.

وی افزود: در حالی که فشارها در قاهره از طریق متن‌ها و فرمول‌بندی‌های سیاسی اعمال می‌شود، در غزه نیز فشارهای موازی از طریق آتش و ترور دنبال می‌شود.

عفیفه افزود: این اتفاق، یادآور سپتامبر ۲۰۲۵ است؛ زمانی که هیئت مذاکره‌ کننده حماس در دوحه هدف یک عملیات ترور غیرمستقیم قرار گرفت و در جریان آن «همام الحیه» دیگر فرزند دکتر خلیل الحیه به شهادت رسید؛ آن هم در شرایطی که حماس در حال بررسی یک پیشنهاد آمریکایی بود.

در همین حال، «محمد العیله» نویسنده فلسطینی نیز اعلام کرد که این ترور به ‌دلیل ماهیت رفتار رژیم صهیونیستی و سابقه ترورهای قبلی و تهدیدات مستقیمی که علیه دکتر خلیل الحیه مطرح شده بود، عجیب نبود.

وی افزود: این تهدید در آخرین نشست مذاکراتی که اندکی پیش از عملیات ترور برگزار شد، مطرح شده و در آن خلیل الحیه تهدید به پرداخت هزینه سنگینی شده بود.

العیله گفت: این اقدام تروریستی، واکنشی به مخالفت هیئت مذاکره ‌کننده فلسطینی با پذیرش دیکته‌های گستاخانه رژیم صهیونیستی بود؛ دیکته‌هایی که برخلاف توافقات حاصل ‌شده در قاهره و استانبول، خواستار خلع فوری تمامی سلاح‌ها، حتی سلاح‌های شخصی، بدون ارائه هیچ تعهد یا تضمینی از سوی تل آویو است.

وی تصریح کرد: موضع دکتر خلیل الحیه قاطع بود و او تاکید کرده که از تهدیدها هراسی ندارد و اولویت اصلی، توقف فوری کشتارها و اجرای مرحله نخست توافق، شامل امدادرسانی و بازسازی زیرساخت‌ها، پیش از ورود به بحث سلاح است.