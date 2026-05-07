حماس: ترور فرزندان رهبران حماس انگیزه مقاومت را تقویت خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیه‌ای به شهادت عزام خلیل الحیه فرزند یکی از رهبران جنبش حماس واکنش نشان داد. در این بیانیه آمده است که جنایت بزدلانه دشمن صهیونیستی در به شهادت رساندن «عزام الحیه» فرزند رئیس جنبش حماس در نوار غزه و رئیس هیئت مذاکره ‌کننده فلسطینی، ادامه رویکرد اشغالگران در هدف قرار دادن غیرنظامیان و خانواده‌های رهبران فلسطینی است؛ رویکردی که در چارچوب تلاش‌های شکست ‌خورده برای تأثیرگذاری بر اراده مقاومت و مواضع سیاسی آن از طریق ترور، قتل و فشار روانی دنبال می‌شود.

حماس می افزاید که تناقض و سردرگمی موجود در روایت صهیونیستی درباره عملیات ترور، نشان ‌دهنده آشفتگی و بحران در رژیم صهیونیستی است و به‌ روشنی بیان می‌کند که این جنایت در چارچوب اعمال فشار بر رهبری مقاومت و هیئت مذاکره ‌کننده پس از ناکامی رژیم اشغالگر در تحمیل شروط خود و تحقق اهداف اعلام ‌شده‌اش صورت گرفته است.

در ادامه این بیانیه آمده است: دکتر خلیل الحیه و هیئت مذاکره ‌کننده پیش‌تر نیز در دوحه هدف یک سوء قصد جنایتکارانه قرار گرفته بودند که در جریان آن شماری از فرزندان ملت فلسطین و ملت عزیز قطر به شهادت رسیدند. این جنایت نشان می‌دهد که اشغالگران در هدف قرار دادن هر فردی که به حقوق ملت فلسطین و اصول ملی آن پایبند باشد، اصرار دارند.

حماس تاکید کرد که ملت فلسطین که ده‌ها هزار شهید تقدیم کرده است، هرگز اجازه نخواهد داد رژیم صهیونیستی از خون فرزندان و خانواده‌ها به‌ عنوان ابزار باج‌گیری سیاسی استفاده کند و این جنایت‌ها نیز مذاکره ‌کننده فلسطینی را به عقب‌نشینی از اصول خود یا چشم‌پوشی از حقوق ملت فلسطین در توقف تجاوز، پایان محاصره و عقب‌نشینی کامل از نوار غزه وادار نخواهد کرد.

این جنبش همچنین اعلام کرد: هدف قرار دادن فرزندان رهبران فلسطینی نه ‌تنها موجب تضعیف موضع مقاومت نخواهد شد، بلکه پایبندی آن به حقوق ملت فلسطین و اصرار بر دستیابی به این حقوق را افزایش می‌دهد و حمایت مردمی از مقاومت را عمیق‌تر خواهد کرد؛ زیرا رهبران مقاومت همان هزینه‌ای را می‌پردازند که مردم فلسطین در سراسر نوار غزه متحمل می‌شوند و همانگونه که ملت فلسطین فرزندان و خانواده‌های خود را تقدیم می‌کند، رهبران مقاومت نیز چنین می‌کنند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: توسل رژیم اشغالگر به چنین جنایت‌هایی، بیانگر بحران پیچیده و ناتوانی آن در شکستن اراده ملت فلسطین یا دستیابی به دستاورد سیاسی و میدانی است و به همین دلیل به سیاست انتقام‌گیری و تلاش برای ایجاد رعب و وحشت از طریق هدف قرار دادن خانواده‌ها و غیرنظامیان روی آورده است.

حماس در پایان تاکید کرد: خون شهدا، هر اندازه هم که حجم فداکاری‌ها بزرگ باشد، همچنان عاملی برای پایداری و استقامت ملت فلسطین خواهد ماند و انگیزه‌ای برای ادامه دفاع از حقوق مشروع ملی تا تحقق آزادی و پایان اشغالگری خواهد بود.

از سوی دیگر عبدالرحمن شدید از رهبران حماس اعلام کرد که ترور «عزام الحیه» فرزند خلیل الحیه رئیس هیئت مذاکره ‌کننده حماس و رهبر این جنبش در نوار غزه، نه ‌تنها این جنبش را تضعیف نخواهد کرد، بلکه بر پایداری و پایبندی رهبران حماس به حقوق سیاسی و انسانی ملت فلسطین خواهد افزود.

وی گفت: این ترور بزدلانه در اوج دور کنونی مذاکراتی که با میانجیگری طرف‌های واسطه در جریان است، انجام شده و نشانه دیگری از تلاش رژیم صهیونیستی برای شکست روند مذاکرات پس از خودداری از اجرای تعهدات مرحله نخست و توافق شرم ‌الشیخ به شمار می‌رود.

این رهبر حماس تاکید کرد: هدف قرار دادن رهبران و فرزندان آنان برای گرفتن امتیاز و تحمیل عقب‌نشینی، پیش‌تر نیز شکست خورده و در آینده هم شکست خواهد خورد.