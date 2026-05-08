به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جنبش انصارالله یمن در بیانیه‌ای شهادت «عزام الحیه» چهارمین فرزند «خلیل الحیه»، رئیس جنبش حماس در غزه را تسلیت گفت.

انصارالله در این بیانیه ضمن ابراز همدردی با خانواده این شهید و ملت فلسطین، اعلام کرد تداوم ایستادگی و حضور در میدان‌های نبرد، نشان‌دهنده صداقت رویکرد جهادی و عمق همبستگی میان رهبری مقاومت و مردم فلسطین است.

دفتر سیاسی انصارالله همچنین نقض‌های مداوم آتش‌بس و ادامه حملات علیه مردم فلسطین را به‌شدت محکوم کرد و خواستار توقف این اقدامات شد.

در بخش دیگری از این بیانیه، از کوتاهی برخی دولت‌های عربی و اسلامی در انجام مسئولیت‌های دینی و انسانی خود انتقاد و تاکید شد که مقاومت همچنان «واقع‌بینانه‌ترین و مؤثرترین گزینه» برای آزادسازی فلسطین و مسجدالاقصی و ناکام گذاشتن طرح موسوم به «اسرائیل بزرگ» است.

انصارالله با بیان اینکه خون شهدا الهام بخش نسل‌ها و نیروی محرک مسیر آزادی خواهد بود، افزود: «آزادگان جهان» باید حمایت و همبستگی خود با ملت فلسطین را افزایش دهند.

عزام خلیل الحیه بر اثر شدت جراحت ناشی از حمله روز چهارشنبه رژیم صهیونیستی به غزه به شهادت رسید.

خلیل الحیه چهارشنبه شب در پیامی اعلام کرد که پسرش در این حمله همراه با شماری دیگری از جوانان فلسطینی به شدت زخمی شده است.