حمله رژیم صهیونیستی به غزه؛ پسر «خلیل الحیه» هدف قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، منابع فلسطینی به این شبکه خبری گفته اند که در حمله رژیم اسرائیل به محله الدراج غزه، یک نفر شهید و ۱۰ نفر دیگر به شدت زخمی شدند.

براساس این گزارش، در میان زخمی شده ها، نام پسر خلیل الحیه، رهبر حماس در غزه نیز دیده می شود.

این حمله همزمان با آن صورت می گیرد که وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز چهارشنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۴ شهید و ۱۶ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده‌اند.

از میان شهدا، ۳ نفر به ‌تازگی در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند و پیکر یک شهید دیگر نیز از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت غزه تاکید کرد که همچنان شماری از قربانیان زیر آوار یا در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و نیروهای امدادی به ‌دلیل شرایط میدانی، امکان دسترسی به آن‌ها را ندارند.

این وزارتخانه اعلام کرد که از زمان اعلام آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، شمار شهدا به ۸۳۷ نفر و تعداد مجروحان به ۲۳۸۱ نفر رسیده است. همچنین در این مدت، ۷۶۹ مورد خارج کردن پیکر شهدا از زیر آوار ثبت شده است.

از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، شمار کل شهدای غزه به ۷۲ هزار و ۶۱۹ نفر و تعداد مجروحان به ۱۷۲ هزار و ۴۸۴ نفر افزایش یافته است.

واکنش حماس به حمله اسرائیل به فرزند خلیل الحیه

مقامات جنبش مقاومت اسلامی حماس در واکنش به هدف قرار دادن فرزند عضو ارشد دفتر سیاسی این جنبش، این اقدام را نشانه انحطاط اخلاقی اشغالگران و تلاشی ناکام برای انتقام‌جویی از مواضع صلابت‌مند مقاومت دانستند.

طاهر النونو، از رهبران حماس در واکنش به حمله به عزام خلیل الحیه، پسر رهبر جنبش حماس در غزه گفت که این اقدام در بمباران‌ها، اوج انحطاط ارزشی و اخلاقی دشمن است.

النونو گفت: بمباران و کشتار، تنها موجب می‌شود که مذاکره‌کننده بر مواضع خود، حقوق مردم فلسطین و اراده آزادش پافشاری بیشتری کند.

واکنش سخنگوی حماس

حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس نیز حمله رژیم اسرائیل به عزام الحیه را تداوم جنایات این رژیم علیه مردم ما در نوار غزه دانست و افزود که این اقدام پس از آن صورت می گیرد که خلیل الحیه پیش از این، جمعی از فرزندان، نوه‌ها و برادرانش را در راه قدس به عنوان شهید تقدیم کرده بود.

قاسم افزود: به دلیل نمایندگی صادقانه الحیه از منافع ملت فلسطین و بیان اصیل مواضع مقاومت در میدان، رژیم اسرائیل به دنبال انتقام از ایشان است.

وی تأکید کرد: الحیه (ابواسامه) همچون کوهی استوار محکم چون همیشه ایستاده است و بر عهد خود با ملت و مقاومت تا دستیابی به آزادی و استقلال استوار خواهد ماند.