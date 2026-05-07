ثبت بیش از یک میلیون و ۱۱۱ هزار تماس با سامانه ۱۴۱ در گیلان

عارف بابازاده در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت بیش از یک میلیون و ۱۱۱ هزار تماس با سامانه ۱۴۱ این استان در یک سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: طی یک سال اخیر، سامانه ۱۴۱ استان گیلان یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تماس از سوی کاربران جاده‌ای و شهروندان دریافت کرده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های گیلان افزود: از مجموع تماس‌های ثبت‌شده، ۱۴۹ هزار و ۶۹ تماس توسط کارشناسان مرکز مدیریت راه‌ها پاسخ‌دهی شده و حدود ۹۶۲ هزار و ۲۰۰ تماس نیز از طریق بخش تلفن گویای سامانه پاسخ داده شده است.

بابازاده با بیان اینکه سامانه ۱۴۱ با هدف ارائه اطلاعات لحظه‌ای به کاربران جاده‌ای راه‌اندازی شده است، تصریح کرد: این سامانه اطلاعاتی از قبیل وضعیت ترافیک، شرایط آب‌وهوایی مسیرها، محدودیت‌های ترددی و همچنین ثبت گزارش‌ها و درخواست‌های مردمی را در اختیار شهروندان قرار می‌دهد.

وی با اشاره به اهمیت کسب اطلاعات پیش از شروع سفر، تأکید کرد: به رانندگان و کاربران جاده‌ای توصیه می‌کنیم پیش از حرکت، از طریق تماس با سامانه ۱۴۱ آخرین وضعیت راه‌ها را دریافت کرده و سپس برنامه‌ریزی مسیر خود را انجام دهند تا سفری ایمن‌تر و آگاهانه‌تری داشته باشند.