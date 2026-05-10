فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح عملکرد کمیسیون‌های رسیدگی به تخلفات حوزه حمل‌ونقل عمومی استان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۲۴۰ پرونده تخلف در سه حوزه رانندگان، مالکان و شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با اشاره به رسیدگی به تخلفات رانندگان ناوگان عمومی مسافر و کالا بر اساس ماده ۱۱ افزود: در این مدت ۷۶ پرونده تشکیل شد که از این تعداد ۷۲ مورد منجر به اعمال قانون شده و ۴ پرونده نیز پس از بررسی‌های تخصصی منجر به تبرئه گردید.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان در خصوص عملکرد کمیسیون ماده ۱۴ مربوط به تخلفات مالکان ناوگان گفت: ۳۷ پرونده در این حوزه مورد رسیدگی قرار گرفت که ۳۵ مورد آن منجر به اعمال قانون و ۲ مورد نیز به صدور رأی برائت انجامید.

مرادی همچنین به عملکرد کمیسیون ماده ۱۲ ویژه تخلفات شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۱۲۷ پرونده برای شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی مورد رسیدگی قرار گرفت که در نتیجه، برای یک شرکت رأی تعطیلی صادر شد، ۷۲ مورد مشمول اعمال قانون شدند و ۵۴ پرونده نیز پس از بررسی‌های کارشناسی تبرئه شدند.

وی تأکید کرد: نظارت مستمر بر عملکرد ناوگان حمل‌ونقل عمومی و برخورد قانونی با تخلفات، با هدف ارتقای ایمنی سفرها، صیانت از حقوق مردم و افزایش کیفیت خدمات حمل‌ونقل در استان با جدیت دنبال می‌شود.