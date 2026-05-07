۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۵۶

سلب تابعیت ۳ نماینده بحرین به دلیل همدردی با ایران

سلب تابعیت ۳ نماینده بحرین به دلیل همدردی با ایران

بحرین ۳ نماینده پارلمان این کشور را به دلیل ابراز همدردی با ایران سلب تابعیت کرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مجلس نمایندگان بحرین، امروز پنجشنبه، به سلب عضویت سه نماینده پارلمان این کشور به دلیل بیان مطالب مربوط به همگرایی با ایران رأی داد.

«عبدالنبی سلمان»، معاون اول رئیس مجلس، «ممدوح الصالح»، رئیس کمیته خدمات و «مهدی الشویخ» نماینده مجلس ۳ نماینده ای هستند که به صورت موقت در پی ابراز هم دردی با ایران سلب تابعیت شده اند.

روزنامه‌های رسمی بحرین مدعی هستند که این تصمیم بر اساس ماده ۹۹ قانون اساسی و مقررات داخلی مجلس نمایندگان مربوط به مجازات‌های ناشی از نقض وظایف عضویت اتخاذ شده است!

این۳ نماینده پیش از این در یکی از جلسات مجلس در تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۲۶ در جریان بررسی اصلاح قانون قوه قضائیه، از اقدامات اتخاذ شده علیه متهمان به ابراز هم دردی با ایران، از جمله سلب تابعیت از تعدادی از شهروندان، انتقاد کرده بودند.

