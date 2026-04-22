نماینده رهبر شیعیان بحرین: ملت ایران فتنه موساد را در نطفه خفه کرد

شیخ عبدالله الدباغ نماینده رهبر شیعیان بحرین در پاسخ به خبرنگار مهر در میدان انقلاب تهران درباره مقاومت مردم ایران در جنگ رمضان گفت: با درود و احترام فراوان به ملت بزرگ ایران؛ این مردم به میادین آمده‌اند و از ولایت فقیه نیروهای مسلح و سپاه پاسداران دفاع می‌کنند.

وی افزود: اگر ملت ایران به میادین نمی آمدند، مزدوران موساد و خرابکاران و اغتشاشگران وارد می شدند، اما ورود ملت ایران به صحنه این فتنه را در نطفه خفه کرد.

او ادامه داد: با همبستگی این سه ضلع؛ یعنی ملت، ولی فقیه و نیروهای مسلح، ایران به زودی به یک پیروزی قاطع، مقتدرانه و ظفرمندانه دست خواهد یافت.