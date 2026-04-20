دستور فوری پادشاه بحرین علیه حامیان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین دستور آغاز فوری اقداماتی علیه کسانی که در جریان جنگ اخیر منطقه‌ای به ادعای او با ایران همراهی کردند و امنیت و ثبات کشورش را به خطر انداختند و همچنین از جمله بررسی صلاحیت آن‌ها برای شهروندی بحرین صادر کرده است.

جلسه پادشاه با مقامات به بررسی پیامدهای جنگ منطقه و ارائه گزارش به پادشاه اختصاص داشت.

پادشاه دستور آغاز فوری اقدامات لازم علیه کسانی که جرأت به خطر انداختن امنیت و ثبات آن را داشتند و بررسی اینکه چه کسی شایسته شهروندی بحرین است و چه کسی نیست، را صادر کرد تا رویه‌های لازم در مورد آنها اعمال شود.

حمد بن عیسی اعلام کرد که دولت این کشور قاطعانه در حال رسیدگی به پیامدهای جنگ است.

پادشاه بحرین خاطرنشان کرد که به ولیعهد و نخست وزیر سلمان بن حمد آل خلیفه مأموریت داده است تا در مرحله آینده، از طریق تدوین برنامه‌های مناسب برای رفع هرگونه کاستی شناسایی شده، چه در بخش‌های دفاعی و چه اقتصادی، اقدامات جامع و قاطعی را اجرا کند.