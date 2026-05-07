به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمدرضا عارف، در نشست با مدیران سازمان غذا و دارو، ضمن قدردانی از تلاش‌های فعالان عرصه سلامت، گفت: حوزه سلامت در یکی دو سال اخیر و به‌ویژه در دوران جنگ‌های اول و دوم، عالی و درخشان ظاهر شد و ارائه خدمات رایگان به بیش از ۴۰ هزار مصدوم، نشان‌دهنده عمق توانمندی و آمادگی نظام سلامت کشور است.

وی با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی راهبردی، افزود: دلیل اینکه دولت در جنگ نسبتاً موفق عمل کرد این بود که برنامه مصوب داشتیم؛ در مقابل، سال‌ها از حق خود در خصوص موقعیت‌های راهبردی مانند تنگه هرمز غفلت کردیم و اکنون باید با برنامه‌ریزی دقیق، به حقوق حقه خود در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دست یابیم.

عارف ادامه داد: سازمان غذا و دارو باید برنامه راهبردی جامع برای خود تدوین کند؛ برنامه‌ای که نه‌ تنها برای ۹۰ میلیون ایرانی، بلکه برای کشورهای مسلمان، اوراسیا و در حال توسعه نیز برنامه ریزی کند و مبنای هدف‌گذاری‌های منطقه‌ای قرار گیرد.

معاون اول رئیس‌ جمهوری با بیان اینکه سلامت و معیشت مردم اولویت همه دولتها بوده است، تصریح کرد: دولت پزشکیان عملا نشان داد که به این موضوع عمیقا باور دارد لذا دولت آماده است تا ریش و قیچی را به دست وزارت بهداشت بدهد و بر اساس منویات و نظرات کارشناسی آن وارد میدان شود؛ البته در این مسیر، برای هر فعالیت و تصمیم‌گیری باید ضوابط، امکانات، مقررات و استانداردهای کشور نیز لحاظ شود.

وی با درخواست از مدیران سازمان غذا و دارو برای ارائه منظم خروجی کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های دارو، تجهیزات پزشکی و سایر مباحث مرتبط، افزود: این گزارش‌ها مبنای مهمی برای برنامه‌ریزی‌های کلان دولت خواهد بود و ما آمادگی کامل داریم تا از ظرفیت‌های تخصصی شما در سیاست‌گذاری‌های ملی بهره بگیریم.

عارف با تبیین وظایف ذاتی سازمان غذا و دارو، گفت: مأموریت اصلی این سازمان، تأمین و نظارت بر دارو، تجهیزات پزشکی و فرآورده‌های سلامت است و با قدرت باید آن را انجام دهد.

معاون اول رئیس‌ جمهوری در خصوص برخی دیدگاه‌ها درباره تغییر ساختار نظارتی سازمان غذا و دارو، تأکید کرد: برخی معتقدند این سازمان باید زیرنظر مستقیم ریاست‌جمهوری فعالیت کند، اما ما بر این باوریم که در آن صورت، قدرت مانور و چابکی تخصصی آن کاهش می‌یابد. سازمان غذا و دارو باید در جایگاه قانونی و تخصصی خود قرار گیرد و با اختیارات کامل، برنامه هایش را به پیش ببرد.

عارف با اشاره به وجود برخی شبیه کاری ها میان دستگاه‌های اجرایی، خاطرنشان کرد: به رغم مباحث مطرح‌شده، هنوز چالش‌هایی در هماهنگی بین‌بخشی وجود دارد که هر ارگانی از منظر خود و با استناد به قوانین خاص، اقدامات خود را صحیح تر می‌داند؛ که حل این موضوع نیازمند عزم جدی و نگاه فرابخشی است.

معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی پیش‌دستانه برای شرایط غیرمترقبه، افزود: باید اندیشید که اگر مثلاً دسترسی به ارز با محدودیت مواجه شد، مراودات تجاری و تأمین نیازهای دارویی چگونه انجام خواهد شد و برای این منظور، نیازمند برنامه‌های مصوب و سناریوهای از پیش‌ تعیین‌ شده هستیم.

عارف با تأکید بر راهبرد خوداتکایی در حوزه سلامت، گفت: در این مسیر، راهی جز حمایت همه‌جانبه از شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکنندگان داخلی نداریم. وقتی در پیچیده‌ترین جراحی‌ها ازدیگران برتریم در تولید داروها و تجهیزات پزشکی هم حتما می توانیم جز برترین ها باشیم یعنی به نقطه خودباوری و توانمندی رسیده‌ایم.

معاون اول رئیس‌جمهوری در پایان با اشاره به مطالبات معوقه فعالان حوزه سلامت، ابراز امیدواری کرد با هماهنگی‌های صورت‌ گرفته، به زودی بخشی از مطالبات شرکت‌های فعال در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی پرداخت شود تا چرخ تولید و خدمت‌رسانی با انگیزه و سرعت بیشتری به حرکت در آید.