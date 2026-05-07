مسجد جامع یزد، یادگار قرن پنجم سنددار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه سفر حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استان یزد، سند مالکیت مسجد جامع یزد که قدمتی چندصدساله دارد، صادر و به اداره کل اوقاف تحویل داده شد.این مسجد که از قرن‌ها پیش (قرن پنجم هجری) به عنوان پایگاه عبادی و تاریخی مردم یزد شناخته میشد، تا امروز به دلیل تداخلات ثبتی و ابهامات تاریخی در مالکیت، بی سند باقی مانده بود، با پیگیری‌های دستگاه قضا، ثبت اسناد، اوقاف و میراث فرهنگی، این معمای چندقرنی بالاخره حل شد.

این مسجد مربعی شکل با الهام از خانه کعبه ساخته شده و دارای قدیمی‌ترین نمونه معماری است که به عنوان نماد کیهانی در بین الگوهای معماری مسلمانان استفاده می‌شود.

