اهدای گسترده اسناد مالکیتی در یزد با حضور معاون قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارشنبه در مراسمی با حضور حسن بابایی، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد مالکیت ویژه استان یزد در حوزههای مختلف به مالکان و نهادها اهدا شد.
از جمله این اسناد، اعطای ۳۰۰۰ سند برای اراضی زراعی، ۴۷۰ سند برای روستای رباط پشت بادام، ۵۰۰۰ سند برای قطعات موقوفه، ۴۷۰ سند مالکیت در کشتخوان موقوفه روستای مورتین اردکان و ۸۰۰ سند برای مساجد و بقاع متبرکه بوده است.
از دیگر اسناد نیز، ۱۵۰۰ سند برای مدارس آموزش و پرورش، ۱۴ سند مربوط به شرکت شهرکهای صنعتی، سند بزرگترین کاریزبوم ملی کشور، اسناد مساجد ریگ اشکذر، مسجد جامع یزد، مسجد امام صفائیه و مسجد ۳۰ هزار مترمربع حضرت ابوالفضل(ع) بینراهی یزد–بافق بود.
لازم به ذکر است، مشکل ۱۸ ساله صدور سند برای مسجد بینراهی حضرت ابوالفضل(ع) شهرستان بافق برطرف و سند صادر شده است. این مسجد که از سال ۱۳۸۷ بدون سند رسمی فعالیت داشت، بهدنبال تلاش هماهنگ دستگاههای اجرایی شامل ثبت اسناد و املاک، اوقاف و منابع طبیعی، صاحب سند مالکیت ۳۰ هزار مترمربعی شد.
صدور سند این ملک وقفی نقطه پایانی بر بلاتکلیفی طولانیمدت و نشانهای از عزم دستگاههای اجرایی برای تسهیل فرآیندهای ثبتی و تثبیت مالکیتها در سطح استان است.
نظر شما