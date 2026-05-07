۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۱۲

سخنگوی وزارت امور خارجه در سفر به قم، حرم بانوی کرامت را زیارت کرد

قم ـ سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر روز پنجشنبه خود به شهر قم به زیارت بارگاه بانوی کرامت رفت.

به گزارش خبرنگار مهر ، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه در رأس هیأتی با حضور در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله علیها، به زیارت بارگاه ملکوتی بانوی کرامت مشرف شد.

در جریان این حضور، سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن دیدار و گفت‌وگو با مسئولان فرهنگی و مدیران بخش بین‌الملل حرم مطهر، از فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی و بین‌المللی آستان مقدس مطلع شد.

بقایی همچنین با حضور در کنار ضریح مطهر کریمه اهل‌بیت(س)، به قرائت زیارت‌نامه و اقامه نماز پرداخت.

وی در ادامه با حضور بر مزار جمعی از علما و شخصیت‌های مدفون در حرم حضرت معصومه(س)، فاتحه‌ای قرائت و به مقام علمی و معنوی آنان ادای احترام کرد.

ادای احترام به شهید دکتر علی لاریجانی از دیگر برنامه‌های سخنگوی وزارت امور خارجه در این سفر بود که در حاشیه حضور وی در آستان مقدس بانوی کرامت انجام شد.

کد مطلب 6823256

