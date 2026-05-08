هوشمندسازی مدارس خدابنده با ۳ میلیارد تومان از موقوفه قیدارنبی (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مختار کرمی، در مراسم مشترکی در دبیرستان شهید مفتح شهر قیدار و دبستان شهید کلانتری روستای حصار شهرستان خدابنده تجهیزات هوشمندسازی به‌صورت نمادین به دو مدرسه این شهرستان اهدا شد، در ابتدای این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و شهدای گران‌قدر، گفت: ازمان اوقاف تعریف شده که عمده آنها مذهبی، اجتماعی و فرهنگی است ولی ماهیت اوقاف بیشتر مالی و اقتصادی است. در اوقاف تلاش می‌کنیم عواید املاکی که به‌عنوان امانت واقفین خیراندیش در مدیریت ماست در جهت اجرای نیات وقف و در راستای دین و قرآن و اهل‌بیت هزینه کنیم.

وی افزود: مسیری که دانش‌آموزان و فرهنگیان عزیز طی می‌کنند مسیر علم و دانش و آگاهی و نورانی و معنوی است و همه کسانی که قرار است به اهداف متعالی برسند لازم است از این مسیر عبور کنند و همه مدیران و مسئولان و نخبگان فعال امروزی روزی در همین مدرسه‌ها تحصیل می‌کردند.مدیرکل اوقاف استان زنجان ادامه داد: افتخار می‌کنیم که به مسیر نورانی آموزش‌وپرورش کمک کرده‌ایم هر چقدر بتوانیم از درآمدهای وقف در مسیر علم و دانش هزینه کنیم نوعی سرمایه‌گذاری است.

حجت‌الاسلام کرمی بیان داشت: اوقاف در سراسر کشور سالانه هزاران خدمت اجتماعی فرهنگی ارائه می‌دهد ما هم در استان زنجان همین مأموریت را بر عهده داریم. باتوجه‌به وقفی بودن کامل شهر قیدار تلاش داریم با همیاری نمایندگان مردم و آموزش‌وپرورش و سایر نهادها همراه و همیار پیشرفت‌های مهم و مبارک پیشرو باشیم .

مدیرکل اوقاف استان ادامه داد: با کمک نماینده شهرستان در مجلس، مجوزهای مناسبی از نماینده ولی‌فقیه و رئیس سازمان اوقاف برای صرف درآمدهای وقفی استان در موارد ضروری و لازم اخذ شده که یکی از برکات و نتایج همین جلسات و تصمیمات خرید ۳۸ لپ‌تاپ و ۳۰ پروژکتور برای تجهیز و هوشمندسازی مدارس است .

وی اضافه کرد: باید تأکید کنم که این کمک از محل اجارات دریافت شده از مردم شهر قیدار انجام شده است و به دنبال آن هستیم که درآمدهای موقوفات خدابنده در همین شهرستان هزینه شود و هیچ کجا برای هزینه‌کرد درآمدهای وقفی بهتر از مدارس و آموزش‌وپرورش نیست .

حجت‌الاسلام کرمی گفت: هر موقع مسئولین خواستار همفکری و هم‌افزایی در این باره بودند ما آماده کمک‌رسانی هستیم و انگیزه ما برای کمک به دانش‌آموزان بیشتر از خود مسئولین آموزش‌وپرورش است. از وضعیت نامناسب تجهیزات آموزشی در برخی مناطق و مدارس ناراحت و متأثر هستیم.وی افزود: طرح‌های دیگر اقتصادی و اجتماعی و کمک‌های دیگری موردنیاز شهرستان هم در حال پیگیری که است مجالی برای بیان آن نیست.