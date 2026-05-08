تردد روان در محورهای شمالی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر قلی‌نیا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور اظهار کرد: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.

وی افزود: در حال حاضر محور فیروزکوه با بارش باران همراه بوده و در ارتفاعات محور چالوس نیز مه‌گرفتگی گزارش شده است. همچنین سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: بارش باران و مه‌گرفتگی در برخی محورهای استان‌های مازندران، گلستان و خراسان شمالی نیز مشاهده می‌شود و رانندگان باید با احتیاط بیشتری تردد کنند.

سرهنگ قلی‌نیا درباره محورهای مسدود شریانی گفت: محور قدیم بستان‌آباد–میانه در حدفاصل قره‌چمن تا میانه مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین قره‌چمن–کوهسالار علیا–سه‌راهی ترکمانچای–راه روستایی چپقلو–میانه و همچنین مسیر قره‌چمن راه فرعی هشترود–میانه انجام می‌شود.

وی افزود: محور پاتاوه–دهدشت نیز تا اطلاع بعدی مسدود است و محورهای گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا در مسیر رفت و برگشت و محور وازک–بلده نیز به دلیل انسداد فصلی مسدود هستند.