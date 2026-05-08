۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲

ترافیک سنگین در چالوس، هراز و مسیر رفت و برگشت آزادراه تهران–کرج 

​​​​​​​مرکز مدیریت راه‌های کشور صبح امروز ترافیک سنگین در مسیرهای جنوب به شمال محور چالوس، شمال به جنوب محور هراز و رفت و برگشت آزادراه تهران–کرج اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور امروز جمعه ۱۸ اردیبهشت ماه، ساعتی پیش، آخرین وضعیت جوی ترافیکی محورهای شمالی را اعلام کرد که حاکی از ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) محدوده سیاه بیشه، ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (شمال به جنوب) محدوده زیار، تردد روان در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت مسیر (رفت و برگشت) و محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) و محور هراز مسیر (جنوب به شمال) است.

ضمنا محور فیروزکوه دارای بارش باران، محور چالوس دارای مه گرفتگی در ارتفاعات و سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.

در سایر محور ها، ترافیک سنگین در آزادراه تهران – کرج محدوده ورد آورد و ترافیک سنگین در آزادراه کرج – تهران محدوده پیکانشهر در جریان است.

در ضمن بارش باران و مه گرفتگی در برخی از محورهای استان های آذربایجان شرقی، اردبیل، مازندران، گلستان و خراسان شمالی نیز مشاهده می‌شود.

محور مسدود شریانی

محور قدیم بستان آباد - میانه (حدفاصل قره چمن تا میانه) مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین قره چمن - کوهسالار علیا - سه راهی ترکمانچای - راه روستایی چپقلو - میانه و همچنین قره چمن - راه فرعی هشترود - میانه انجام می‌شود.

محور مسدود غیرشریانی نیز پاتاوه – دهدشت و محورهای دارای انسداد فصلی؛ گنجنامه – تویسرکان، سرو آباد – پاوه (گردنه تته)، سی سخت – پادنا (رفت و برگشت) و وازک – بلده معرفی شدند.

علی فروزانفر

    • سعید IR ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      1 0
      پاسخ
      لطفا به سمت تهران رو جاده رو با پلیس نظارت تخلیه کنید که جاده از شمال خالی شوند ورودی تهران کامیون خودرو جاده شلوغ هستند و ترافیک جاده هم اضافه میشه داخل جاده شمال نیاز نیست پلیس اینقدر باشه همین خروجی جاده و ورودی تهران تخلیه بار ترافیکی خالی کنید تا شب کل جاده خالی میشه

