اعلام اسامی محصولات آرایشی و بهداشتی غیر مجاز

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: برخی از محصولات آرایشی و مراقبتی عرضهشده در سطح بازار، به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی و تأییدیههای ایمنی، در فهرست فرآوردههای غیرمجاز قرار گرفتهاند.
اسامی محصولات غیرمجاز
● مراقبت پوست صورت
▫️ پاککننده آرایش: Avene
▫️ سرم رتینول: The Ordinary
▫️ کرم مرطوبکننده: 3W Clinic, Disaar (گلیسیرین), Pastil (شیر الاغ)
▫️ ماسک ورقهای: Siayzu (Golden Caviar)
▫️ ضد آفتاب: Shiseido, Isdin, Estelin
● آرایش صورت و لب
▫️ کرم پودر: Day Cell
▫️ رژگونه: Ads (Fashion Blusher)
▫️ براقکننده گونه: Gliter
▫️ برق لب: Victoria's Spirit (Flavored), Karite (Magic), Drohoo (Set)
● مراقبت مو و ابرو
▫️ روغن مو: 555
▫️ روغن آرگان: Sach (Original), OGX (Moroccan)
▫️ نرمکننده مو: Love Jo Jo
▫️ پودر حجمدهنده مو: Fey Bey
▫️ شامپو رنگ: Leet
▫️ صابون ابرو: Morley
▫️ شامپو گیاهی: Bioxcin
▫️ شامپو فاقد سولفات: Solex
● مراقبت بدن
▫️ کره بدن: Blooma
▫️ کرم معطر بدن: Dos Lunas
▫️ وازلین: Vaseline, لطیف (Latif)
▫️ روغن ماساژ بدن: Dr.Bojay
▫️ دئودورانت سرم خشک: Estelin
● بهداشت دهان و دندان
▫️ خمیردندان: (فاقد برند معتبر)
● شویندههای خانگی
▫️ اسپری آنتیباکتریال حمام: Dettol
▫️ پاککننده سطوح: Asperox
مصرف این محصولات به دلیل نامشخص بودن منشأ تولید و ترکیبات، میتواند برای سلامت مصرفکنندگان مخاطرهآمیز باشد و در اولویت نظارتهای سازمان قرار دارد.
از شهروندان خواسته شده در صورت مشاهده این اقلام در سطح عرضه، موضوع را از طریق سامانههای نظارتی به سازمان غذا و دارو یا معاونتهای غذا و دارو گزارش دهند.
سازمان غذا و دارو اقدامات لازم برای جمعآوری این فرآوردهها و برخورد با متخلفان را در دستور کار دارد.
نظر شما