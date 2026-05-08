اعلام اسامی محصولات آرایشی و بهداشتی غیر مجاز

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: برخی از محصولات آرایشی و مراقبتی عرضه‌شده در سطح بازار، به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی و تأییدیه‌های ایمنی، در فهرست فرآورده‌های غیرمجاز قرار گرفته‌اند.

اسامی محصولات غیرمجاز

● مراقبت پوست صورت

▫️ پاک‌کننده آرایش: Avene

▫️ سرم رتینول: The Ordinary

▫️ کرم مرطوب‌کننده: 3W Clinic, Disaar (گلیسیرین), Pastil (شیر الاغ)

▫️ ماسک ورقه‌ای: Siayzu (Golden Caviar)

▫️ ضد آفتاب: Shiseido, Isdin, Estelin

● آرایش صورت و لب

▫️ کرم پودر: Day Cell

▫️ رژگونه: Ads (Fashion Blusher)

▫️ براق‌کننده گونه: Gliter

▫️ برق لب: Victoria's Spirit (Flavored), Karite (Magic), Drohoo (Set)

● مراقبت مو و ابرو

▫️ روغن مو: 555

▫️ روغن آرگان: Sach (Original), OGX (Moroccan)

▫️ نرم‌کننده مو: Love Jo Jo

▫️ پودر حجم‌دهنده مو: Fey Bey

▫️ شامپو رنگ: Leet

▫️ صابون ابرو: Morley

▫️ شامپو گیاهی: Bioxcin

▫️ شامپو فاقد سولفات: Solex

● مراقبت بدن

▫️ کره بدن: Blooma

▫️ کرم معطر بدن: Dos Lunas

▫️ وازلین: Vaseline, لطیف (Latif)

▫️ روغن ماساژ بدن: Dr.Bojay

▫️ دئودورانت سرم خشک: Estelin

● بهداشت دهان و دندان

▫️ خمیردندان: (فاقد برند معتبر)

● شوینده‌های خانگی

▫️ اسپری آنتی‌باکتریال حمام: Dettol

▫️ پاک‌کننده سطوح: Asperox

مصرف این محصولات به دلیل نامشخص بودن منشأ تولید و ترکیبات، می‌تواند برای سلامت مصرف‌کنندگان مخاطره‌آمیز باشد و در اولویت نظارت‌های سازمان قرار دارد.

از شهروندان خواسته شده در صورت مشاهده این اقلام در سطح عرضه، موضوع را از طریق سامانه‌های نظارتی به سازمان غذا و دارو یا معاونت‌های غذا و دارو گزارش دهند.

سازمان غذا و دارو اقدامات لازم برای جمع‌آوری این فرآورده‌ها و برخورد با متخلفان را در دستور کار دارد.