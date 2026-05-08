به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ۱۸ اردیبهشتماه، روز جهانی تالاسمی، آیین کلنگزنی احداث مرکز تخصصی تالاسمی و هموفیلی «گلستان نور» ظهر جمعه با حضور مسئولان شهرستانی، دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، خیرین و فعالان حوزه سلامت در شهرستان مهرستان برگزار شد؛ مرکزی که با هدف ارتقای خدمات درمانی به بیماران تالاسمی و هموفیلی منطقه احداث میشود.
احمد بامری معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر در این آیین اظهار داشت: امروز به مناسبت روز جهانی تالاسمی، شاهد آغاز عملیات اجرایی مرکز تخصصی تالاسمی و هموفیلی گلستان نور به همت مؤسسه خیریه گلستان نور و مهرانه امید مکران هستیم که اقدامی ارزشمند در راستای توسعه زیرساختهای درمانی جنوب سیستان و بلوچستان به شمار میرود.
وی افزود: زیربنای این مرکز ۴۲۰ متر مربع بوده و برای احداث آن اعتباری بالغ بر ۸۴۰ میلیارد ریال پیشبینی شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر بیان کرد: شهرستان مهرستان دارای ۱۲۰ بیمار مبتلا به تالاسمی است و امید میرود با راهاندازی این مرکز تخصصی، خدمات درمانی مطلوبتر و دسترسی آسانتری برای بیماران و شهروندان مهرستانی فراهم شود.
راه اندازی مرکز تالاسمی دغدغه بیماران را برطرف کرد
مجیبالرحمان دهانی فرماندار مهرستان نیز در این مراسم با قدردانی از مشارکت خیرین و مجموعه دانشگاه علوم پزشکی گفت: احداث این مرکز تخصصی، یکی از نیازهای مهم حوزه سلامت شهرستان مهرستان بود که با همدلی خیرین و مسئولان وارد مرحله اجرایی شد.
وی افزود: بیماران تالاسمی و هموفیلی نیازمند خدمات مستمر و تخصصی هستند و راهاندازی این مجموعه میتواند بخشی از دغدغه خانوادههای این بیماران را کاهش دهد.
وی ادامه داد: این مرکز با هدف ارائه خدمات تخصصی، افزایش کیفیت درمان و کاهش مشکلات رفتوآمد بیماران احداث میشود و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد بهرهبرداری از آن باشیم.
