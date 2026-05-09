پیشرفت ۹۰ درصدی پروژه خط انتقال آب پسابندر به بریس

️به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد سرگلزایی، در جریان بازدید میدانی از تأسیسات آبرسانی سواحل مکران، وضعیت اجرای خط انتقال آب از پسابندر به بریس را مورد بررسی قرار داد که بر اساس گزارشهای فنی، عملیات اجرایی این پروژه تاکنون به پیشرفت بیش از ۹۰ درصد رسیده است و با تکمیل آن، بخشی از نیاز آبی مناطق ساحلی و روستاهای پیرامونی با پایداری تأمین خواهد شد.
مدیرعامل آبفای استان سیستان و بلوچستان خواستار تسریع در تکمیل مراحل باقیمانده پروژه شد و بر لزوم بهرهبرداری هرچه سریعتر از این خط انتقال برای تقویت شبکه آبرسانی منطقه تأکید کرد.
وی همچنین با بررسی عملکرد ایستگاه پمپاژ اضطراری و تأسیسات آبشیرینکن پسابندر، بر نقش این زیرساختها در افزایش تابآوری شبکه آبرسانی، مدیریت شرایط اضطراری و تأمین پایدار آب برای ساکنان منطقه تأکید کرد.
