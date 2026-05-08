تفتان قطب نوظهور گل محمدی در سیستان‌ و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، فضلالله کردی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران از تولید پنج هزار لیتر گلاب، ۳.۵ تن گل تر و ۷۰۰ کیلوگرم گلبرگ خشک از باغات گل محمدی این شهرستان خبر داد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تفتان اظهار داشت: شهرستان تفتان با دارا بودن ۳۵ هکتار باغ گل محمدی و فعالیت چهار واحد کارگاه خانگی و یک واحد صنعتی گلابگیری، به یکی از قطبهای تولید این گیاه دارویی و صنعتی در سطح استان تبدیل شده است.
وی با اشاره به مزایای کشت گل محمدی افزود: با توجه به چالشهای کمآبی و تغییرات اقلیمی، این محصول به دلیل مقاومت بالا به خشکی و سرمازدگی، هزینههای جاری پایین، آفت و بیماری کمتر و دوره گلدهی طولانیمدت ۱۲ ساله، از صرفه اقتصادی مناسبی برخوردار است و از سال سوم به بعد سوددهی چشمگیری برای کشاورزان دارد.
مدیر جهاد کشاورزی تفتان با تأکید بر اهمیت زمان برداشت گل محمدی گفت: برداشت این محصول در ساعات اولیه صبح و پیش از باز شدن کامل گلها، بیشترین میزان عطر و اسانس را به همراه دارد و نقش مهمی در کیفیت نهایی محصول ایفا میکند.
کردی با بیان اینکه کشت و فرآوری گل محمدی سهم قابل توجهی در افزایش درآمد روستاییان دارد، افزود: جهاد کشاورزی با نظارت مستمر بر فرآیند برداشت و ارائه مشاورههای فنی، در تلاش است کیفیت محصول را برای عرضه در بازارهای داخلی و صادراتی تضمین کند.
وی همچنین این فعالیت کشاورزی را نقطه عطفی برای کشاورزان منطقه دانست و گفت: توسعه کشت گل محمدی علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم، به رونق اقتصادی و ایجاد جاذبههای گردشگری در شهرستان کمک میکند.
مدیر جهاد کشاورزی تفتان خاطرنشان کرد: حمایت از فرآوری و بستهبندی گل محمدی از طریق ارائه مشاورههای فنی، اقدامات ترویجی و برگزاری کلاسهای آموزشی در دستور کار این مدیریت قرار دارد تا ارزش افزوده این محصول برای کشاورزان افزایش یابد.
نظر شما