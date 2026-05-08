۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۳

تفتان قطب نوظهور گل محمدی در سیستان‌ و بلوچستان

تفتان - مدیر جهاد کشاورزی تفتان از تولید پنج هزار لیتر گلاب، ۳.۵ تن گل تر و ۷۰۰ کیلوگرم گلبرگ خشک از باغات گل محمدی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فضل‌الله کردی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران از تولید پنج هزار لیتر گلاب، ۳.۵ تن گل تر و ۷۰۰ کیلوگرم گلبرگ خشک از باغات گل محمدی این شهرستان خبر داد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تفتان اظهار داشت: شهرستان تفتان با دارا بودن ۳۵ هکتار باغ گل محمدی و فعالیت چهار واحد کارگاه‌ خانگی و یک واحد صنعتی گلاب‌گیری، به یکی از قطب‌های تولید این گیاه دارویی و صنعتی در سطح استان تبدیل شده است.

وی با اشاره به مزایای کشت گل محمدی افزود: با توجه به چالش‌های کم‌آبی و تغییرات اقلیمی، این محصول به دلیل مقاومت بالا به خشکی و سرمازدگی، هزینه‌های جاری پایین، آفت و بیماری کمتر و دوره گل‌دهی طولانی‌مدت ۱۲ ساله، از صرفه اقتصادی مناسبی برخوردار است و از سال سوم به بعد سوددهی چشمگیری برای کشاورزان دارد.

مدیر جهاد کشاورزی تفتان با تأکید بر اهمیت زمان برداشت گل محمدی گفت: برداشت این محصول در ساعات اولیه صبح و پیش از باز شدن کامل گل‌ها، بیشترین میزان عطر و اسانس را به همراه دارد و نقش مهمی در کیفیت نهایی محصول ایفا می‌کند.

کردی با بیان اینکه کشت و فرآوری گل محمدی سهم قابل توجهی در افزایش درآمد روستاییان دارد، افزود: جهاد کشاورزی با نظارت مستمر بر فرآیند برداشت و ارائه مشاوره‌های فنی، در تلاش است کیفیت محصول را برای عرضه در بازارهای داخلی و صادراتی تضمین کند.

وی همچنین این فعالیت کشاورزی را نقطه عطفی برای کشاورزان منطقه دانست و گفت: توسعه کشت گل محمدی علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم، به رونق اقتصادی و ایجاد جاذبه‌های گردشگری در شهرستان کمک می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی تفتان خاطرنشان کرد: حمایت از فرآوری و بسته‌بندی گل محمدی از طریق ارائه مشاوره‌های فنی، اقدامات ترویجی و برگزاری کلاس‌های آموزشی در دستور کار این مدیریت قرار دارد تا ارزش افزوده این محصول برای کشاورزان افزایش یابد.

کد مطلب 6823532

