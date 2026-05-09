۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۶

ضرورت رعایت نکات بهداشتی برای پیشگیری از بیماری «تب کریمه‌کنگو»

زابل- معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زابل نسبت به شیوع بیماری تب کریمه‌کنگو هشدار داد و بر رعایت کامل توصیه‌های بهداشتی برای پیشگیری از ابتلا و انتقال بیماری تأکید کرد.

مجتبی رفیق‌دوست، در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز فصل فعالیت کنه‌ها اظهار داشت: بیماری تب کریمه‌کنگو یک بیماری واگیردار و خونریزی‌دهنده است که از طریق گزش کنه به دام و انسان منتقل می‌شود.

وی افزود: اگرچه این بیماری در حیوانات معمولاً علائم مشخصی ندارد، اما افراد در معرض تماس با دام‌های ذبح‌شده یا کنه‌ها باید توصیه‌های بهداشتی را بسیار جدی بگیرند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زابل در خصوص راه‌های انتقال بیماری توضیح داد: گزش کنه و له کردن آن با دست دستکند از مهم‌ترین راه‌های انتقال است. همچنین تماس مستقیم با خون، ترشحات و بافت حیوانات آلوده هنگام ذبح، پاک کردن لاشه و خرد کردن گوشت و نیز تماس با خون و مایعات بدن بیماران (مانند بزاق، ادرار، مدفوع و استفراغ) می‌تواند ویروس را منتقل کند.

رفیق‌دوست با بیان اینکه این بیماری کاملاً قابل پیشگیری است، مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه را به شرح زیر اعلام کرد:

۱. خودداری از خرید دام زنده و محصولات دامی خارج از نظارت شبکه دامپزشکی.
۲. ذبح دام فقط در کشتارگاه‌های تحت نظارت دامپزشکی و پرهیز از ذبح در منازل و معابر عمومی.
۳. استفاده از وسایل حفاظت فردی(دستکش، چکمه، پیش‌بند و لباس مناسب) توسط قصابان و دفع بهداشتی خونابه‌ها.
۴. نگهداری گوشت دام به مدت حداقل ۲۴ ساعت در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد در یخچال قبل از مصرف.
۵. پرهیز از مصرف گوشت و جگر نیم‌پز و اطمینان از پخت کامل فرآورده‌های دامی.
۶. جدا نکردن و له نکردن کنه‌های دام با دست به هیچ عنوان.
۷. کنترل و سمپاشی دام‌ها و محیط نگهداری آن‌ها به منظور کاهش جمعیت کنه‌ها که برای پیشگیری از بیماری بسیار حیاتی است.

وی در پایان تأکید کرد: رعایت این دستورالعمل‌ها نه تنها از ابتلای فرد جلوگیری می‌کند، بلکه از انتقال بیماری به دیگران نیز پیشگیری خواهد نمود. از شهروندان عزیز درخواست می‌شود به هشدارهای بهداشتی توجه خاص داشته باشند.

