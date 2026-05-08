۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

معرفی «روستای نمونه قرآنی» شاهرود

شاهرود- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهرود از اجرای طرح معرفی «روستای نمونه قرآنی» شهرستان با هدف ترویج فرهنگ قرآنی در روستاها خبر داد.

محمد تقی یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری نشست برنامه‌ریزی انتخاب روستای نمونه قرآنی استان سمنان و شهرستان شاهرود خبر داد و ابراز کرد: در این طرح روستای نمونه قرآنی شاهرود معرفی و به بخش استانی ابلاغ می شود.

وی با بیان اینکه شاخص‌ها و معیارهای تعیین‌شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص اقدامات، ظرفیت‌ها و برنامه‌های قرآنی در این روند تاثیرگذار است افزود: روستای میقان شاهرود به عنوان روستای نمونه قرآنی شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره ارشاد شاهرود شاهرود ادامه داد: طرح انتخاب و معرفی از برنامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها است که با هدف شناسایی، حمایت و تقویت ظرفیت‌های مردمی در حوزه فعالیت‌های قرآنی اجرا می‌شود.

یزدی افزود: در این فرآیند، شاخص‌هایی از جمله فعالیت‌های شاخص قرآنی، تعداد حافظان و قاریان قرآن کریم، برگزاری محافل و جلسات خانگی قرآن و سایر برنامه‌های فرهنگی ـ قرآنی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

