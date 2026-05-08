معرفی «روستای نمونه قرآنی» شاهرود

محمد تقی یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری نشست برنامه‌ریزی انتخاب روستای نمونه قرآنی استان سمنان و شهرستان شاهرود خبر داد و ابراز کرد: در این طرح روستای نمونه قرآنی شاهرود معرفی و به بخش استانی ابلاغ می شود.

وی با بیان اینکه شاخص‌ها و معیارهای تعیین‌شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص اقدامات، ظرفیت‌ها و برنامه‌های قرآنی در این روند تاثیرگذار است افزود: روستای میقان شاهرود به عنوان روستای نمونه قرآنی شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره ارشاد شاهرود شاهرود ادامه داد: طرح انتخاب و معرفی از برنامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها است که با هدف شناسایی، حمایت و تقویت ظرفیت‌های مردمی در حوزه فعالیت‌های قرآنی اجرا می‌شود.

یزدی افزود: در این فرآیند، شاخص‌هایی از جمله فعالیت‌های شاخص قرآنی، تعداد حافظان و قاریان قرآن کریم، برگزاری محافل و جلسات خانگی قرآن و سایر برنامه‌های فرهنگی ـ قرآنی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.