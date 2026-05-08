امام جمعه قم: دشمنان در تحلیل جایگاه ایران دچار خطای راهبردی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم که در مصلای قدس برگزار شد، با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنگ رمضان اظهار کرد: دشمنان در ارزیابی خود از ملت ایران، نظام اسلامی و جبهه مقاومت دچار خطاهای عمیق و چندلایه شدند و همین اشتباهات محاسباتی، آنان را در موقعیتی دشوار و پیچیده قرار داده است.



وی افزود: یکی از مهم‌ترین اشتباهات طرف مقابل این بود که ایران را صرفاً با الگوها و فرمول‌های رایج علوم سیاسی و اجتماعی غربی تحلیل کردند و از فهم مؤلفه‌های دینی، فرهنگ عاشورایی و روحیه مقاومت ملت ایران ناتوان ماندند.



امام جمعه قم ادامه داد: دشمنان نتوانستند شناخت دقیقی از جامعه‌شناسی ملت ایران، پیوندهای عمیق دینی مردم و منطق حاکم بر انقلاب اسلامی به دست آورند و همین مسئله، آنان را به سمت محاسبات نادرست سوق داد.



وی با بیان اینکه در هر نبردی آغاز شکست از ارزیابی غلط نسبت به طرف مقابل شکل می‌گیرد، تصریح کرد: آنان درباره حضور مردم در صحنه، میزان انسجام داخلی، شیوه دفاعی جمهوری اسلامی، کارآمدی ساختار سیاسی و همچنین ظرفیت محور مقاومت دچار خطا شدند.



عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: دشمن تصور می‌کرد می‌تواند با ایجاد آشوب‌های خیابانی، فشار رسانه‌ای و جنگ روانی، زمینه فروپاشی درونی کشور را فراهم کند، اما واقعیت‌های میدانی خلاف این تصور را نشان داد.



اعرافی با اشاره به برخی محاسبات اشتباه آمریکا و متحدانش درباره نیروهای معاند گفت: آنها روی جریان‌های ضدانقلاب و عناصر وابسته حساب ویژه‌ای باز کرده بودند و گمان می‌کردند این افراد می‌توانند در معادلات داخلی ایران نقش‌آفرینی کنند، در حالی که این جریان‌ها نه در داخل کشور جایگاهی دارند و نه حتی در میان ایرانیان خارج از کشور از مقبولیت برخوردارند.



وی افزود: دشمنان روی گروهک‌های تجزیه‌طلب نیز سرمایه‌گذاری کرده بودند و تصور می‌کردند می‌توانند از تنوع قومی و مذهبی در ایران سوءاستفاده کنند، اما اقوام و مذاهب مختلف کشور بار دیگر نشان دادند که در دفاع از تمامیت ارضی و هویت ملی و دینی ایران متحد هستند.



مدیر حوزه‌های علمیه کشور در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت اروپا اشاره کرد و گفت: طرف مقابل درباره ظرفیت همراهی اروپا نیز دچار اشتباه شد، زیرا کشورهای اروپایی خود با بحران‌های متعدد اقتصادی، انرژی و امنیتی مواجه هستند و توان همراهی مؤثر در یک درگیری گسترده را ندارند.



وی ادامه داد: برخی دولت‌های منطقه نیز که دشمن تصور می‌کرد می‌توانند در کنار او ایفای نقش کنند، عملاً نتوانستند حتی منافع و پایگاه‌های طرف مقابل را حفظ کنند.



امام جمعه قم اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره کشورهای منطقه را به همگرایی اسلامی، حمایت از فلسطین و پرهیز از همراهی با قدرت‌های سلطه‌گر دعوت کرده است و تجربه‌های اخیر نیز نشان داد که تکیه بر بیگانگان راهبردی پرهزینه خواهد بود.



اعرافی همچنین به نقش چین و روسیه در تحولات اخیر اشاره کرد و افزود: اگرچه جمهوری اسلامی هیچ‌گاه قدرت و اتکای خود را وابسته به دیگران تعریف نکرده است، اما برخلاف تصور دشمن، برخی قدرت‌های جهانی نیز حاضر نشدند در مسیر سیاست‌های آنان حرکت کنند.

دشمنان درباره توان نظامی خود نیز دچار غرور و اشتباه شدند



وی گفت: دشمنان درباره توان نظامی خود نیز دچار غرور و اشتباه شدند و بر تجهیزات پیشرفته، ناوها و سامانه‌های پیچیده خود تکیه داشتند، اما حوادث میدان نشان داد که این برتری ادعایی همواره تعیین‌کننده نیست.



خطیب نماز جمعه قم اضافه کرد: رژیم صهیونیستی نیز با ارائه تحلیل‌های غلط به آمریکا تلاش کرد واشنگتن را به ورود گسترده‌تر در میدان ترغیب کند، اما در نهایت مشخص شد که خود این رژیم نیز با بحران‌های عمیق و آسیب‌پذیری‌های جدی روبه‌رو است.



وی با بیان اینکه مجموعه این خطاهای محاسباتی زمینه شکست دشمن را فراهم کرد، تصریح کرد: آنان هم در شناخت ایران و هم در ارزیابی توان و موقعیت خود دچار اشتباه شدند.



اعرافی در ادامه با اشاره به وظایف مردم در شرایط کنونی اظهار کرد: ملت ایران همچنان در میانه یک میدان بزرگ تاریخی قرار دارد و نباید دچار غفلت یا احساس پایان تهدید شود.



وی افزود: استمرار حضور مردم در صحنه، آمادگی برای تحمل دشواری‌ها، همکاری با مسئولان در حوزه مسائل اقتصادی، همراهی برای بازسازی خسارت‌ها و حفظ روحیه مقاومت از ضرورت‌های این مقطع است.



مدیر حوزه‌های علمیه کشور تأکید کرد: ملت ایران نشان داده است که در برابر فشارها عقب‌نشینی نخواهد کرد و همچنان برای دفاع از کشور و آرمان‌های خود آماده است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مسئولان گفت: تقویت خدمت‌رسانی، تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، حل مشکلات اقتصادی و توجه جدی به اقتصاد مقاومتی باید در اولویت قرار گیرد.

مسئولان باید در عرصه مذاکرات و تعاملات سیاسی با هوشیاری کامل عمل کنند



اعرافی بیان کرد: مسئولان باید در عرصه مذاکرات و تعاملات سیاسی نیز با هوشیاری کامل عمل کنند، چراکه تجربه‌های گذشته نشان داده است که دشمن بارها مسیر عهدشکنی و خیانت را دنبال کرده است.



وی افزود: جمهوری اسلامی ایران نشان داده که فشار و تهدید نمی‌تواند ملت و محور مقاومت را از مسیر خود بازدارد و استمرار پیشرفت در عرصه‌های دفاعی، علمی و فناوری باید با قوت دنبال شود.



امام جمعه قم همچنین با گرامیداشت هفته کار و کارگر از تلاش کارگران، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کشور قدردانی کرد و گفت: بسیاری از فعالان عرصه تولید با وجود آسیب‌ها و دشواری‌های ناشی از جنگ و فشارهای اقتصادی، همچنان در مسیر پیشرفت کشور ایستادگی کرده‌اند.



وی در بخش پایانی خطبه‌ها با اشاره به موضوع عزت اسلامی اظهار کرد: عزت، یکی از ارکان اساسی هویت جامعه اسلامی است و جامعه‌ای که بر پایه ایمان و توحید شکل گرفته باشد، باید دارای کرامت، اقتدار و عزت باشد.



اعرافی افزود: ملت ایران طی دهه‌های اخیر جلوه‌های برجسته‌ای از عزت و مقاومت اسلامی را به نمایش گذاشته و همین روحیه، عامل اصلی پیشرفت و اقتدار کشور بوده است.



وی با اشاره به آموزه‌های قرآنی درباره عزت گفت: عزت حقیقی تنها در پرتو اتصال به خداوند حاصل می‌شود و جامعه اسلامی زمانی می‌تواند به جایگاه شایسته خود برسد که عزت، خودباوری و اراده در همه سطوح آن نهادینه شود.



مدیر حوزه‌های علمیه کشور سه رکن اصلی عزت را شامل اندیشه و خودباوری، اراده و عزم راسخ و همچنین تجلی عملی این باورها در عرصه اجتماعی و سیاسی دانست و خاطرنشان کرد: هرگاه این مؤلفه‌ها در یک جامعه شکل بگیرد، آن جامعه در حوزه‌های علمی، نظامی، فرهنگی و سیاسی نیز به اقتدار خواهد رسید.



وی با مرور بخشی از تاریخ معاصر ایران تصریح کرد: در دوره‌هایی از تاریخ کشور، به دلیل ضعف حاکمان و فاصله گرفتن از عزت اسلامی، ملت ایران متحمل خسارت‌های سنگینی شد، اما انقلاب اسلامی توانست این روحیه عزت‌خواهی را احیا کند و جایگاه ایران را در معادلات جهانی ارتقا دهد.



اعرافی در پایان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز در میانه یک نبرد تاریخی و تمدنی قرار دارد و صیانت از عزت ملی و اسلامی، مهم‌ترین وظیفه‌ای است که باید در همه عرصه‌ها مورد توجه قرار گیرد.