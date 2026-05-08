امام جمعه کرج: دشمن می خواهد جنگ را به معیشت مردم بکشاند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید «محمد مهدی حسینی همدانی» در خطبه های این هفته نماز جمعه با اشاره به آیات قرآنی در خصوص تبعیت از رسول اکرم (ص) و اوالامر بیان کرد: این موضوع دارای ریشه قرآنی است و جامعه اسلامی به ویژه در شرایط حساس کنونی کشور باید به آن توجه ویژه داشته باشد.

وی ادامه داد: ما در حال مبارزه با استکبار و صهیونیست هستیم و توجه به این روزها باید بیشتر باشد؛ مستکبران در هر فرصت در هر نقطه از عالم جنگی بر پا کردند و محور مقاومت و ایران درگیر این جنایات است ؛ قرآن کریم به ما آموزش می دهد که چگونه با جرثومه های فساد مبارزه کنیم.

آیت الله حسینی همدانی افزود: امروز آمریکا هفت تریلیون دلار در منطقه جنوب غرب آسیا هزینه کرده اما نتیجه ای نگرفته است ، در جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه علیه ایران اسلامی هزینه گزافی پرداخت کردند اما چیزی جز سرافکندگی و فضاحت به دست نیاوردند.

وی گفت : شب گذشته هم همین حماقت خود را در تنگه هرمز تکرار کردند و شکست خوردند؛ اگر ادامه دهند و درس عبرت نگیرند بدتر از این ها را با تمام وجود احساس خواهند کرد.

وی یادآور شد: در ابتدای اسلام که اهل ایمان تجهیزات کامل نداشتن بر دشمنان پیروز شدند و امروز آمریکا با تمام تجهیزات و با کمک دیگران برای مصاف با حق آمده که پیروزی از آن جبهه حق است .

خطیب جمعه کرج تاکید کرد: امروز کشور ما در موقعیت حساس و جنگی قرار دارد که باید ولایت پذیری ما جدی تر و هوشمندانه تر باشد و هر کس در هر سطحی که هست باید به جد در اموری که متوجه اوست از ولی، فرمانده و مدیر جامعه اطاعت کند؛ اگر اشتباهی کنیم و بدون توجه طبق خواسته جبهه مقابل و باطل عمل کنیم و حرفی که دشمن می خواهد بزنیم ؛ گرفتار می شویم ، امروز در میدان و خیابان ما قدرت خودمان را به جهان نشان دادیم و سربازان اسلام در میدان جنگ و میدان دیپلماسی با همین پشتوانه محکم به مصاف دشمن می روند و شعار های این میدان کاملا مشخص است.

خطیب جمعه کرج گفت: همین رویه را باید ادامه داد ، شعارهای میدان باید مشخص باشد تا نتیجه آن همین که می خواهیم باشد؛ ممکن است خواسته های حق از دولت به خاطر وضعیت معیشت و گرانی یا دستگاه قضا و مجموعه های نظارتی و امثال این ها را داشته باشیم اما اگر این موارد داخل شعارهایی که تن دشمن را می لرزاند و او را از ما عصابی می کند قرار دهیم به شکلی انحراف از مسیر است؛ مردم منسجم در شب ها حضور دارند و همه هم به نحوی بخشی از مشکلات معیشتی و اقتصادی را به سختی تحمل می کنند که همه آنها مورد توجه است.

وی تاکید کرد: دشمن تسلیم ما را می خواهد و امروز می خواهد جنگ را به معیشت بکشاند و دوقطبی تسلیم و معیشت را برای مردم درست کند؛ نباید به این سمت برویم.

امام جمعه کرج اظهار کرد: امروز میدان، واداده های غرب زده و غرب گدا را عصبانی کرده است و آنان حاضرند همنوا و همصدا با اجنبی به مردم از جان گذشته و به ۳۱ میلیون نفر جان فدا توهین و بی احترامی بکنند؛ عناصر بی هویتی با فرصت طلبی و حرکات زیکزاکی هر جا که منافع مادی و حیات دنیایی آنها اقتضا می کرد مواضع خود را در طول این سال ها تغییر دادند، ادعای آزاد منشی و دموکراسی دارند اما در درون خشونت گرا و انحصار گرا هستند و کاراین عده جاده صاف کنی نفوذ و سلطه اجنبی است، دشمن هم خوب از این ها حمایت می کند؛ یکی از کارهای این واداده ها تحقیر ملت است ،‌هر جا که فرصت کردند ملت را تحقیر کردند؛ یکی از بزرگان این تفکر در دوران ملی شدن صنعت نفت مردم ایران را به بی لیاقت خطاب کرد.

وی ادامه داد: جالب اینجاست که همین افراد سالیان سال بر کشور حاکم بودند و سیاست های آنها سبب عمده گرفتاری های امروز کشور شده است، حالا این افراد برای اقتصاد و معیشت مردم دل می سوزانند و می خواهند خودشان را دلسوز نشان دهند و کاری کنند که مردم دست از شعار اصلی بردارند و وحدت و انسجام مردم را به هم بزنند.

آیت الله حسینی همدانی خطاب به این افراد گفت : چرا تا امروز چرا لال بودید؟ از این همه جنایات که توسط اجنبی ها و دشمنان صورت گرفت، چرا حرفی نزدید ،چرا با شهدا و با خانواده های شهدا همدردی نکردید، امروز نطق شما باز شده و مسیر غلط را نشان می دهید.

خطیب جمعه کرج بیان کرد: ما از دولتمردان و دستگاه های مربوطه می خواهیم وضعیت اقتصادی را سامان ببخشند البته خبر داریم که مسئولان رفع مشکلات را دنبال می کنند؛ شیاطینی شیطنت می کنند که دست آنها در حال قطع شدن است و دولت به جد باید دنبال کند که دنبال هم می کند و باید بیشتر دنبال کند و اگر نیرو کم دارد از مردم بخواهد که کمکش کنند تا جلوی این مفاسد گرفته شود اما شعار شب ها همچنان به سمت مبارزه تا پیروزی و کنترل تنگه هرمز توسط ایران و دفع و خروج آمریکا از منطقه و نابودی رژیم صهیونیستی از صفحه روزگار باید باشد.

آیت الله حسینی همدانی با اشاره یک جمله از رهبر شهید انقلاب در خصوص کوتاهی در امور جامعه و بی توجهی به مسائل روز گفت : گاهی این گونه رفتارها بر امور جامعه تاثیر می گذارد و آن هم تاثیرات تاریخی یعنی مسیر را تغییر می دهد لذا خیلی باید مراقبت کرد حتی برخی وقت ها از روی دلسوزی ما را به مسیری می برند که نباید برویم .

نماینده ولی فقیه در استان البرز با اشاره به پاسخ سخنگوی وزارت امور خارجه به یک خبرنگار در خصوص ابر قدرت بودن ایران اسلامی بیان کرد: کشورما ابر قدرت است، البته بنده سال گذشته و پیش از آن راجع به این موضوع مفصل صحبت کردم ؛ امروز باور پذیر شده که ایران انقلابی در سال های اخیر در عرصه های مختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی به مصاف آمریکا رفته و توانسته توطئه ها و اقدامات ویرانگر آنها را چه از طرف دموکرات ها و چه از طرف جمهوری خواهان مهار کند به خصوص در این یک سال اخیر که هم طرح ها و عملیات های آمریکا علیه ایران شکست خورده است .

خطیب جمعه کرج گفت: کشورهای استکباری خودشان را به خواب زدند و نمی خواهند بپذیرند که فصل جدیدی در منطقه و جهان در حال رقم خوردن است اما باید بپذیرند و خواهند پذیرفت و اقرار خواهند کرد که ایران ابرقدرت است.

وی در تعریف کشور ابرقدرت اظهار کرد: در بین عامه مردم کشوری که قدرت نظامی بالاتر داشته باشد، بتواند با همین قدرت بر کشوری دیگر سلطه پیدا کند و اراده خود را بر آن کشور تحمیل کند ابرقدرت شناخته می شود و برخی نیز برتری های اقتصادی و صنعتی کشوری را شاخص ابرقدرتی می دانند اما دانشنامه ها و متخصصان علوم سیاسی تعریفی دیگری می کنند ؛ ابرقدرت به کشوری که تاثیر گذاری در روابط جهانی و ایجاد تغییرات محسوس در ارتباطات بین المللی داشته باشد اطلاق می شود.

آیت الله حسینی همدانی ادامه داد: طبق تعریف دانشنامه ها کشوری که بتواند تعاملات جهان را بر هم بزند و تاثیر بگذارد او ابرقدرت است؛ بنابراین کشوری مانند آلمان و فرانسه ولوکشورهای اقتصادی هستند اما الان تاثیرات جهانی به آن معنا ندارند و کم شده است و در روابط فرهنگی و سیاسی دیگر به آن ها ابرقدرت نمی گویند با این تعریف ایران توانسته ۴۷ سال همه سختی هایی که کشورهای مختلف برایش فراهم کردند، تلاش کرده در تمام بخش ها رشد کند.

وی بیان کرد: ایران اسلامی با توکل به خدا، ایمان راسخ ، تکیه برجوانان دانشمند و عناصر انقلابی و کشور دوست همه موانع را رد کرده و به جایگاهی رسیده که رخدادهای واقع شده در جهان تاثیر می گذارد و ابرقدرت است؛ الان در همین مسیر قرار گرفته است؛ ایران برای رسیدن به این جایگاه ، برده داری ، آدم خواری نکرد و عضو جزیره اپستین نبود ، راهزنی دریایی نکرد و کشوری را تهدید به محو از روی زمین نکرد.

آیت الله حسینی همدانی گفت : ایران برای کسب اقتدار ملی خود رییس جمهور هیج کشوری را ندزدید گروه های خشن ، آدم ربا و امثال آن را تربیت نکرد؛ ایران با تمدن چند هزار ساله و عجین شده با اسلام ناب شیعی و تکیه برجهاد و تلاش جهادی هزاران دانشمند و هزاران شهید پاک و سرافراز و همراهی مردم کم نظیر و بی نظیرترین رهبری امامین انقلاب این قدرت را به دست آورد.

وی ادامه داد: بر همین اساس ایران دارای قدرت جهانی و ابرقدرت است که آثار آن در آینده روش خواهد شد ، دشمنان هر روز خواب نابودی این انقلاب و مردم را می بینند و نقشه جدید طراحی می کنند اما ما به وعده الهی اعتماد داریم و از چیزی هراس نداریم .

خطیب جمعه با گرامیداشت هفته هلال احمر از حضور امدادگران این جمعیت در صحنه های ایثارگری به ویژه در جریان جنگ های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه تشکر و قدردانی کرد و گفت : این عزیزان در صحنه های حساس و خطرناک و سرنوشت ساز برای عده ای که اگر یک دقیقه دیر تر بیایید زندگی او خطر پیدا می کند که وارد عرصه می شوند و زمان های مختلف و موقعیت های مختلف پای کار هستند.