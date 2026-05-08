به گزارش خبرنگار مهر ، حجت‌الاسلام مهدی رحیم‌آبادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بیرجند در مصلای المهدی (عج)، با اشاره به آیه ۲۶ سوره فتح اظهار کرد: وعده الهی، آرامش و سکینه برای مؤمنانی است که در برابر جبهه جاهلیت ایستادگی می‌کنند و امروز این آرامش در دل ملتی دیده می‌شود که در سخت‌ترین شرایط، با تبعیت از ولایت، موجب نگرانی استکبار شده‌اند.

وی با اشاره به پیشرفت‌های کشور افزود: ایران اسلامی که ۵۰ سال پیش در معادلات جهانی جایگاهی نداشت، امروز با اتکای به پیوند امام و امت در عرصه‌های علمی، نظامی، سیاسی و کشاورزی به جایگاه قابل توجهی رسیده است و این مسیر می‌تواند زمینه‌ساز دستاوردهای بزرگ‌تر در آینده باشد.

خطیب جمعه موقت بیرجند با بیان تقابل دو جریان فکری در جهان گفت: امروز بشریت میان مسیر الهی اهل‌بیت (ع) و مسیری قرار دارد که به فقر، ناامیدی و فروپاشی می‌انجامد و بسیاری از ملت‌ها نیز با مشاهده تجربه ملت ایران، در حال گرایش به الگوی مقاومت هستند.

رحیم‌آبادی با گرامیداشت سالروز تأسیس بسیج سازندگی، این نهاد را نماد خدمت‌رسانی و روحیه جهادی دانست و تأکید کرد: ظرفیت بسیج می‌تواند نقش مهمی در حل مسائل اقتصادی و معیشتی مردم ایفا کند.

وی همچنین با انتقاد از پدیده‌هایی مانند احتکار و گران‌فروشی تصریح کرد: این اقدامات فشار بر مردم را افزایش می‌دهد و مطالبه جدی جامعه، برخورد قاطع دستگاه‌های نظارتی با اخلالگران اقتصادی است.

رحیم آبادی با اشاره به شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی گفت: دشمنان در مسیر ضعف و استیصال قرار دارند و هرگونه خطای محاسباتی آن‌ها با پاسخ سخت مواجه خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: برکات مادی و معنوی عالم در پرتو وجود امام عصر (عج) است و جدایی دین از امامت، به انحراف در فهم دینی و شکل‌گیری برداشت‌های سطحی و انحرافی منجر می‌شود.

وی همچنین به مناسبت روز معلم، معلمان را مجاهدان عرصه علم و تربیت دانست و گفت: معلمان در مسیر تربیت نسل آینده، نقش واسطه‌های خیر و هدایت را در جامعه ایفا می‌کنند.