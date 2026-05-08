تجلیل از امدادگران جمعیت هلال احمر در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید فرید موسوی روز جمعه در آیین تجلیل از امدادگران جمعیت هلال احمر بر توسعه خانههای هلال در محلات حاشیه شهر و روستاهای مراغه تاکید کرد.
نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسلامی افزود: خانههای هلال بهترین فرصت برای خدمت رسانی سریع، آموزش و تقویت فعالیتها و مهارتهای هلال احمر است.
وی در ادامه با محکوم کردن جنایت دشمن آمریکایی _ صهیونیستی گفت: در زمان حاضر حضور امدادگران جمعیت هلال احمر در کنار خانوادهها در قالب آموزشهای چهره به چهره و مشاوره برای آرامش بخشیدن به جامعه بسیار ضروری است.
وی همچنین بر تکمیل بانک اطلاعاتی امدادگران جمعیت هلال احمر در مراغه تاکید کرد.
نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسلامی گفت: امدادگران در شرایط سخت، بی ادعا و بی نام و نشان در میدان حضور فعال دارند.
وی اضافه کرد: امدادگران با لبخند و محبت زمینه ساز کاهش آلام دردهای آسیب دیدگان از حوادث و سوانح هستند.
نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسلامی افزود:در مواقع سیل، زلزله، حوادث و سوانح اولین گروهی که در صحنه حضور دارند امدادگران هستند.
وی گفت: جمعیت هلال احمر مراغه در بخشهای مختلف نیازمند توسعه زیرساختها و فعالیتها برای خدمت رسانی به مردم هستند.
علی امیری راد فرماندار مراغه نیز در این مراسم گفت:امدادگران جمعیت هلال احمر از حوادث و سوانح گرفته تا امداد و نجات مایه آرامش شهروندان هستند.
امیری راد افزود: آنها در تمامی حوزههای فعالیت خود با علاقه برای خدمت به مردم انجام میدهند.
وی با اشاره به گستره فعالیتهای جمعیت هلال احمر خواستار توسعه زیرساختهای این جمعیت در مراغه شد.
در پایان این مراسم از امدادگران فعال جمعیت هلال احمر مراغه تجلیل و قدردانی شد.
