زمین لرزه ۳.۹ ریشتری خوی را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز لرزه نگاری کشور اعلام کرد، زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۹ ریشتر در عمق ۶ کیلومتری زمین عصر جمعه شهرستان خوی را لرزاند.

این زمین در عرض جغرافیایی ۳۸.۳۹ و طول جغرافیایی ۴۵.۰۰۲ عصر جمعه ساعت ۱۷ و ۱۹ دقیقه در خوی روی داد.