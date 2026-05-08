۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۱۶

زمین لرزه ۳.۹ ریشتری خوی را لرزاند

ارومیه - بر اساس اعلام مرکز لرزه نگاری کشور زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۹ ریشتر عصر جمعه خوی را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز لرزه نگاری کشور اعلام کرد، زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۹ ریشتر در عمق ۶ کیلومتری زمین عصر جمعه شهرستان خوی را لرزاند.

این زمین در عرض جغرافیایی ۳۸.۳۹ و طول جغرافیایی ۴۵.۰۰۲ عصر جمعه ساعت ۱۷ و ۱۹ دقیقه در خوی روی داد.

