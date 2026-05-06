۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۰۵

تقدیر از امدادگران هلال‌احمر در کتابخانه مرکزی تبریز

تبریز- مراسمی با هدف تجلیل از خدمات و جانفشانی‌های امدادگران جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی در دوران جنگ رمضان در کتابخانه مرکزی تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این آیین که با حضور اسد بابایی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی، کتابداران، خانواده‌ها و اعضای کودک کتابخانه عصر چهارشنبه برگزار گردید، ضمن بزرگداشت فداکاری‌های امدادگران هلال‌احمر، بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار، ازخودگذشتگی و خدمت بی‌منت در میان نسل‌های آینده تأکید شد.

برنامه یادشده با هدف آشناسازی کودکان با نقش امدادگران در شرایط جنگ و بحران طراحی شده بود. در این مراسم، به زبانی ساده و کودکانه تبیین شد که امدادگران هلال‌احمر چگونه در میانه بمباران‌ها و آتش دشمن، مجروحان را نجات داده و با خطر جان، مانع از افزایش تلفات انسانی می‌شوند. همچنین مفاهیمی نظیر کمک داوطلبانه، نوع‌دوستی و همبستگی اجتماعی برای کودکان تشریح شد.

در ادامه، با اهدای لوح سپاس به «محمد احمدی» سرپرست اداره عملیات جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی به نمایندگی از امدادگران، از زحمات و رشادت‌های وی و تمامی امدادگران هلال‌احمر در دوران جنگ رمضان و سایر حوادث ملی تقدیر به عمل آمد.

اسد بابایی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی، با گرامیداشت ۱۸ اردیبهشت، روز جهانی صلیب سرخ و هلال‌احمر، این برنامه فرهنگی-آموزشی در کتابخانه مرکزی تبریز را گامی مؤثر در پیوند نسل امروز با قهرمانان گمنام عرصه امداد و زنده‌نگه‌داشتن یاد ایثارگران در ذهن کودکان ارزیابی کرد.

