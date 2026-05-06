به گزارش خبرنگار مهر، در این آیین که با حضور اسد بابایی مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجانشرقی، کتابداران، خانوادهها و اعضای کودک کتابخانه عصر چهارشنبه برگزار گردید، ضمن بزرگداشت فداکاریهای امدادگران هلالاحمر، بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار، ازخودگذشتگی و خدمت بیمنت در میان نسلهای آینده تأکید شد.
برنامه یادشده با هدف آشناسازی کودکان با نقش امدادگران در شرایط جنگ و بحران طراحی شده بود. در این مراسم، به زبانی ساده و کودکانه تبیین شد که امدادگران هلالاحمر چگونه در میانه بمبارانها و آتش دشمن، مجروحان را نجات داده و با خطر جان، مانع از افزایش تلفات انسانی میشوند. همچنین مفاهیمی نظیر کمک داوطلبانه، نوعدوستی و همبستگی اجتماعی برای کودکان تشریح شد.
در ادامه، با اهدای لوح سپاس به «محمد احمدی» سرپرست اداره عملیات جمعیت هلالاحمر آذربایجانشرقی به نمایندگی از امدادگران، از زحمات و رشادتهای وی و تمامی امدادگران هلالاحمر در دوران جنگ رمضان و سایر حوادث ملی تقدیر به عمل آمد.
اسد بابایی، مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی، با گرامیداشت ۱۸ اردیبهشت، روز جهانی صلیب سرخ و هلالاحمر، این برنامه فرهنگی-آموزشی در کتابخانه مرکزی تبریز را گامی مؤثر در پیوند نسل امروز با قهرمانان گمنام عرصه امداد و زندهنگهداشتن یاد ایثارگران در ذهن کودکان ارزیابی کرد.
