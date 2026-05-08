۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۲

سرپرستان جدید اداره بندر چارک و اداره بندر آفتاب معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین معارفه سرپرستان جدید بنادر چارک و آفتاب با هدف تقویت ساختار مدیریتی و ارتقای بهره‌وری عملیاتی در غرب هرمزگان برگزار شد.

امین صادقی، مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان، در این مراسم با تأکید بر نقش تغییرات مدیریتی در تسریع روند توسعه، مسعود ازعلی را به‌عنوان سرپرست بندر چارک و رضا خواجویی را به‌عنوان سرپرست بندر آفتاب معرفی کرد.

وی با قدردانی از خدمات مدیران پیشین، رضایت ذی‌نفعان و توسعه زیرساخت‌های دریایی را از اولویت‌های دوره جدید مدیریتی عنوان کرد و خواستار استفاده از ظرفیت‌های بومی و رویکرد جهادی در مسیر تحقق اهداف سازمان بنادر و دریانوردی شد.

