توجه به اقتصاد مردم بازدارندگی امروز در برابر دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار در خطبه های نماز جمعه ایلام اظهار کرد: ما در این سالیان موفق شدیم در بُعد نظامی برای بازدارندگی دشمن به جایگاه خوبی برسیم و توانستیم ابرقدرت آمریکا را در منطقه زمین‌گیر کنیم و به زانو درآوریم و به قدرت فوق‌العاده‌ای در توان دفاعی و نظامی بازدارندگی دست یابیم.

وی افزود: دشمن از ابتدای انقلاب جنگ اقتصادی را شروع کرده است، معیشت و اقتصاد ما را رصد می‌کند و با تضعیف آن می‌خواهد به ما ضربه بزند، تحریم کشور، کالاهای راهبردی و افراد تأثیرگذار، همه در راستای ضربه زدن به ملت است و به دنبال آن هستند که با فشار اقتصادی، غفلت ایجاد شود.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار اظهار کرد: امروز، جهاد اقتصادی برای کنترل تورم، همانند جنگ نظامی دارای اهمیت است و باید به هشداری که قرآن به ما می‌دهد، در برابر دشمن چنان برای تقویت معیشت مردم تلاش کنیم که از سوی او آسیب‌پذیر نباشیم.

خطیب نماز جمعه ایلام ادامه داد: بخش دیگر به شرایط کنونی بازمی‌گردد که دشمن با تحریم، کارخانه‌ها را هدف قرار داده و با ایجاد محدودیت در واردات، موجب کمبود برخی کالاها شده است.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار، همکاری مردم را یکی از مهم‌ترین اقدام‌های بازدارنده خواند و تأکید کرد: اگر تولیدکننده به سود کمتر قانع باشد، فروشنده انصاف را رعایت کند و مصرف‌کننده صرفه‌جویی را در پیش گیرد، با اتکا به برکت الهی، بخش بزرگی از فشارها برداشته خواهد شد.

وی ریشه‌های مشکلات اقتصادی کنونی را چندلایه دانست و افزود: بخشی از این مشکلات ناشی از مسائل ساختاری دیرینه مانند کسری بودجه و حجم نقدینگی است.