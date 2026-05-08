امدادگری همچون جهاد فداکارانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی، در پیامیبه مناسبت هفته هلالاحمر، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره قائد امت اسلامی و شهدای راه قدس، امدادگری را جهادی فداکارانه در امتداد مسیر سرخ شهادت و ولایتمداری برشمرد.
در پیام رئیس سازمان امدادونجات آمده است: هفته هلالاحمر امسال با شمیم جانبخش ایثار و شهادت معطر گشته و یادآور رسالتی است که ریشه در آرمانهای متعالی اسلام ناب محمدی (ص) دارد. در ایامیبه سوگ و حماسه نشستهایم که امت اسلامی، رهبر حکیم و فرزانه خود، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدساللهنفسهالزکیه) و جمعی از فرماندهان دلاور جبهه حق را در مسیر وصال معبود از دست داده است،بزرگمردانی که خود، عالیترین الگوهای خدمت به خلق و ایثار جان در راه آرمانهای بشری بودند.
امروز سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر افتخار دارد که در سایهسار مکتب این شهیدان بزرگوار، پرچم خدمت رسانی را برافراشته نگاه دارد. اگر دیروز فرماندهان ما در خط مقدم نبرد با استکبار، حماسه آفریدند، امروز امدادگران و نجاتگران ما در جایجای میهن اسلامی و در جغرافیای مقاومت، با همان روحیه جهادی و با اقتدا به خون پاک شهدای اخیر، در صف اول ایثارگری و نجات جان همنوعان ایستادهاند.
مجاهدتهای بیبدیل شما عزیزان در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و حضور مقتدرانه در صحنههای سخت امدادی، نشان از عهدی استوار با آرمانهای امام و شهدا دارد. شما ثابت کردید که لباس سرخ و سفید هلالاحمر، کفنِ افتخار و جامه خدمت در مسیر تحقق اهداف متعالی جبهه مقاومت و تسکین آلام دردمندان است.
اینجانب ضمن تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل (ره) و بیعت مجدد با نایب بر حق ایشان، حضرت آیتالله العظمی سید مجتبی خامنهای (مدظلهالعالی)، فرارسیدن این هفته را به تمامی مجاهدان عرصه نجات تبریک عرض نموده و از خداوند متعال مسألت دارم که ما را در زمره ادامهدهندگان واقعی راه شهیدان و خادمان مخلص امت اسلامی قرار دهد.
