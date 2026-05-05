۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۶:۰۲

عربستان بر حمایت از تلاش‌های میانجی‌گرانه پاکستان تأکید کرد

وزارت خارجه عربستان بر ضرورت خویشتنداری و بازگشت روند عادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، وزارت خارجه عربستان اعلام کرد که ریاض خواستار خویشتنداری طرف‌ها شد و از اقدامات میانجی گرانه پاکستان [بین ایران و پاکستان] حمایت می کند.

این وزارتخانه همچنین بر اهمیت بازگشت روند عادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید کرد.

تماس تلفنی بن سلمان و بن زاید درباره تنش های منطقه

از سوی دیگر رسانه های عربستانی از تماس تلفنی محمد بن سلمان ولیعهد این کشور با محمد بن زاید رئیس امارات خبر دادند.

براساس این گزارش، بن سلمان اعلام کرده که حملات موشکی به امارات توجیه ناپذیر است و این حملات را به ایران نسبت داده است.

این گزارش می افزاید که بن سلمان بر حمایت کامل عربستان از امارات در همه اقدامات ابوظبی برای صیانت از امنیت و ثبات آن تأکید کرده است.

    IR ۰۹:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۵
      0 1
      پاسخ
      به ایران حمله شده وایران هم به پایگاهای امریکا در کشورهای عربی حمله کرد البته ازاین پایگاها به ایران حمله شده ،،خوبه که بعضی ها به درستی قضاوت کنند وحق هم درنظر بگیرند

