به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، وزارت خارجه عربستان اعلام کرد که ریاض خواستار خویشتنداری طرف‌ها شد و از اقدامات میانجی گرانه پاکستان [بین ایران و پاکستان] حمایت می کند.

این وزارتخانه همچنین بر اهمیت بازگشت روند عادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید کرد.

تماس تلفنی بن سلمان و بن زاید درباره تنش های منطقه

از سوی دیگر رسانه های عربستانی از تماس تلفنی محمد بن سلمان ولیعهد این کشور با محمد بن زاید رئیس امارات خبر دادند.

براساس این گزارش، بن سلمان اعلام کرده که حملات موشکی به امارات توجیه ناپذیر است و این حملات را به ایران نسبت داده است.

این گزارش می افزاید که بن سلمان بر حمایت کامل عربستان از امارات در همه اقدامات ابوظبی برای صیانت از امنیت و ثبات آن تأکید کرده است.